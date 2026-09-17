Путин перечислил приоритеты федерального бюджета на 2027 год

Составлено ИИ-Ассистентъ

Параметры на 2027 год уже закреплены в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, подписанном Владимиром Путиным 28 ноября 2025 года. На 2027 год доходы запланированы в размере 42,9 трлн руб., расходы — 46,1 трлн руб., то есть бюджет сводится с разрывом в 3,2 трлн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2028 года установлен на уровне 42,2 трлн руб. против 37,4 трлн руб. годом ранее.

Таким образом, названные приоритеты — социальные обязательства, безопасность и обороноспособность — придется финансировать в рамках уже утвержденной трехлетки, где расходы превышают доходы, а долговое пространство расширяется. Любая корректировка приоритетов потребует изменения самого закона о бюджете.

Устойчивость и сбалансированность бюджета Путин называет условием решения задач модернизации экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и поддержки регионов еще с 2022 года, так что озвученные приоритеты на 2027 год продолжают его давно заявленную линию, но теперь действуют в рамках жестких утвержденных параметров.