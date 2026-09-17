Путин перечислил приоритеты федерального бюджета на 2027 год
Приоритетами федерального бюджета России на 2027 год должны стать выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны, заявил президент Владимир Путин.
«Также важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития»,— сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).
В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 606 млрд руб., отметил президент. «Существенный вклад в этот результат внесли ненефтегазовые доходы»,— подчеркнул он. За январь–август нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%.
Подробнее об исполнении федерального бюджета — в материале «Ъ» «Дивидендный урожай».
Параметры на 2027 год уже закреплены в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, подписанном Владимиром Путиным 28 ноября 2025 года. На 2027 год доходы запланированы в размере 42,9 трлн руб., расходы — 46,1 трлн руб., то есть бюджет сводится с разрывом в 3,2 трлн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2028 года установлен на уровне 42,2 трлн руб. против 37,4 трлн руб. годом ранее.
Таким образом, названные приоритеты — социальные обязательства, безопасность и обороноспособность — придется финансировать в рамках уже утвержденной трехлетки, где расходы превышают доходы, а долговое пространство расширяется. Любая корректировка приоритетов потребует изменения самого закона о бюджете.
Устойчивость и сбалансированность бюджета Путин называет условием решения задач модернизации экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и поддержки регионов еще с 2022 года, так что озвученные приоритеты на 2027 год продолжают его давно заявленную линию, но теперь действуют в рамках жестких утвержденных параметров.