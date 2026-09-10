Дивидендный урожай

Федеральный бюджет в августе второй раз в этом году исполнен с превышением доходов над расходами. Помогли ему в этом разовые поступления в виде годовых дивидендов, прежде всего — от Сбербанка. Впрочем, и без этих денег в августе бюджет выглядел достаточно неплохо, и его месячный баланс был бы фактически нулевым. Однако накопленный за восемь месяцев 2026-го дефицит все еще достаточно велик и составляет 5,8 трлн руб. при плане на год в 3,8 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин может быть доволен итогами бюджетного августа: второй раз в этом году зафиксирован месячный профицит (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Минфин может быть доволен итогами бюджетного августа: второй раз в этом году зафиксирован месячный профицит (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета по итогам января—августа составили 25,9 трлн руб., расходы — 31,7 трлн руб., сообщил 9 сентября Минфин. В результате накопленный за восемь месяцев дефицит зафиксирован на уровне 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Это меньше, чем было по итогам семи месяцев,— 6,5 трлн руб., или 2,8% ВВП. Таким образом, в отдельно взятом августе получен профицит бюджета в размере 660 млрд руб.— поскольку при месячных доходах в 3,82 трлн руб. расходы составили 3,16 трлн руб.

Это всего второй профицитный месяц в этом году — впервые поступления обогнали траты в июне, и тогда профицит составил 280 млрд руб. На этот раз сумма больше, но она носит разовый характер — в бюджет в августе поступили дивиденды за прошлый год на принадлежащие государству пакеты акций. Общая сумма таких выплат составила 691 млрд руб. Почти две трети ее пришло от Сбербанка — 425 млрд руб. Также из крупных эмитентов прибылью с бюджетом поделились ВТБ, «Дом.РФ» и «Аэрофлот». Впрочем, и без этих денег в августе бюджет выглядел неплохо — как видно из месячных цифр, его баланс был бы фактически нулевым.

В целом по году доходная часть бюджета хоть медленно, но растет — по итогам восьми месяцев относительно такого же периода 2025 года общие поступления увеличились на 9,2%. Впрочем, пока в плюсе по-прежнему только ненефтегазовые доходы, которые подросли год к году на заметные 18,1%, составив 20,9 трлн руб. Больше половины этой суммы внес НДС (внутренний и при импорте), собираемый по новой, повышенной ставке,— 11,3 трлн руб., это на 26,3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа все еще ниже прошлогодних, но ситуация с ними тоже понемногу улучшается. На выросшей в цене нефти Urals отставание от прошлогоднего графика сборов сократилось с 22,7% по итогам полугодия до 16,7% по результатам января—августа. Нефтегазовые доходы за этот период составили 5 трлн руб. (подробнее об этой части бюджета см. “Ъ” от 4 сентября).

Что касается расходов бюджета, то они по-прежнему высоки, хотя темпы их наращивания несколько снизились: 31,7 трлн руб. трат за восемь месяцев — это плюс 14,7% к такому же периоду 2025 года (по итогам полугодия было плюс 16,1%). Несмотря на то что бюджет-2026 исполнен уже на две трети, Минфин в своем новом релизе по-прежнему объясняет высокие расходы бюджета предоплатой — «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов». Такую тактику власти применяют уже четвертый год, но в 2026-м «сезон авансов» затянулся — ранее он продолжался лишь первые два-три месяца.

В этом году Минфин не стал выходить в Госдуму с законопроектом о традиционной весенне-летней правке действующего бюджета, проведя через парламент временную норму о праве правительства делать это самостоятельно. Глава Минфина Антон Силуанов ранее лишь отмечал, что дефицит несколько увеличится по сравнению с планом. Между тем на едином портале бюджетной системы РФ при прежнем уровне годовых доходов в 40,3 трлн руб. показатель ожидаемых расходов ранее вырос сразу на 1 трлн — с 44,1 трлн до 45,1 трлн руб., а сейчас составляет 45,4 трлн. На столько, соответственно, если судить по этим данным, должен вырасти и дефицит-2026 — с изначально запланированных 3,8 трлн до 5,1 трлн руб.

Вадим Вислогузов