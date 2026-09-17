«Сверхконсервативно, но надежно»: Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил устойчивость работы российских предприятий, рост реальных зарплат и безработицу на историческом минимуме. Основные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям, рост ВВП по итогам 2026 года будет в пределах 1%.

Россия закладывает в бюджет цену на нефть в $50 за баррель, это сверхконсервативно, но надежно.

Дефицит федерального бюджета в 2027 году ожидается примерно в 2% ВВП при консервативном сценарии цен на нефть.

Растут заработные платы — за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении.

Розничные продажи за семь месяцев выросли на 5,4%.

Безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%.

Промышленность РФ устойчива, это видно по ситуации на рынке труда.

Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2% — ниже прошлогоднего уровня. Усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат.

В августе федеральный бюджет России был исполнен с профицитом — 606 млрд руб.

Ненефтегазовые доходы за 8 месяцев выросли более чем на 18%.

Власти ожидают роста нефтегазовых доходов бюджета, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.

Проект бюджета на предстоящую трехлетку активно готовится в плановом режиме.

Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России.

Анна Токарева