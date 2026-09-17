Путин: инфляция в России находится под контролем
Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. По его словам, экономическая динамика в стране соответствует ожиданиям властей. Инфляция находится под контролем и постепенно снижается, заявил глава государства.
Усилия Банка России и правительства по замедлению инфляции дают результат, сказал Владимир Путин. На 14 сентября годовая инфляция составила 6,2%, отметил он. Рост ВВП по итогам года будет находиться в пределах 1%, добавил президент. «Примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год»,— подчеркнул он (цитата по сайту Кремля).
Безработица в России находится вблизи исторического минимума и составляет 2,3%, подчеркнул президент. «Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются на потребительском спросе»,— сказал он. Розничные продажи за первые семь месяцев года выросли на 5,4%. Российский бизнес работает устойчиво, считает Владимир Путин.
Механизм замедления складывается из двух частей: Банк России сдерживает спрос высокой ключевой ставкой, а со стороны правительства главным ответом на инфляцию назван рост предложения товаров и услуг. В феврале 2025 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина связывала снижение инфляции с повышением ключевой ставки до 21%: по сравнению с декабрем показатель тогда снизился с 14% до 8%. Для решения инфляционной проблемы, по оценке президента, необходимы скоординированные действия правительства и Центробанка.
Оценка инфляции как контролируемой не означает достижения целевого уровня: в июне 2025 года ЦБ называл ориентиром 4% и связывал снижение ставки с ценовой стабильностью. Инфляционное давление могут вновь усилить рост расходов бюджета, ускорившееся кредитование и всплеск цен на бензин, которые ЦБ называл среди рисков. Ранее Владимир Путин также предупреждал, что наращивание льготного кредитования снижает эффект мер ЦБ и разгоняет инфляцию.