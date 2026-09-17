Путин: инфляция в России находится под контролем

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. По его словам, экономическая динамика в стране соответствует ожиданиям властей. Инфляция находится под контролем и постепенно снижается, заявил глава государства.

Усилия Банка России и правительства по замедлению инфляции дают результат, сказал Владимир Путин. На 14 сентября годовая инфляция составила 6,2%, отметил он. Рост ВВП по итогам года будет находиться в пределах 1%, добавил президент. «Примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год»,— подчеркнул он (цитата по сайту Кремля).

Безработица в России находится вблизи исторического минимума и составляет 2,3%, подчеркнул президент. «Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются на потребительском спросе»,— сказал он. Розничные продажи за первые семь месяцев года выросли на 5,4%. Российский бизнес работает устойчиво, считает Владимир Путин.