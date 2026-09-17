В Запорожской области завершилось досрочное голосование на выборах в Госдуму

Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы завершилось в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Голосование проводилось на избирательных участках и на дому с соблюдением «всех необходимых мер безопасности», добавил он.

«В выборах депутатов Государственной думы наш регион принимает участие впервые, и нет никакого сомнения, что мы пройдем этот процесс в полном соответствии с демократическим правом»,— указано в сообщении в Telegram-канале Евгения Балицкого.

Основной этап голосования пройдет с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование проводится в труднодоступных, а также приграничных с Украиной регионах. Даты досрочного голосования в субъектах различаются. В Запорожской области для бойцов был отведен период с 1 по 10 сентября, для остальных избирателей — с 10 по 17 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опережающее голосование».