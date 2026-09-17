Вблизи Йемена неизвестное судно попыталось перехватить танкер

В Аденском заливе маломерное судно пыталось перехватить танкер. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на сообщение экипажа преследуемого судна.

Инцидент произошел в 75 морских милях к востоку от йеменского города Аден в 13:59 UTC (16:59 мск), уточняет ведомство. Танкер следовал на запад. Идет расследование инцидента, сообщает UKMTO. Там рекомендовали следовать по маршруту с осторожностью и сообщать о любых подозрительных ситуациях.

14 сентября йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Морской путь соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал.

Источники Reuters сообщали, что к Ирану в частном порядке с просьбой «приструнить» хуситов обратился Китай. Пекин заявил, что действия группировки ставят под угрозу экспорт саудовской нефти и усложняют судоходство.