Вблизи Йемена неизвестное судно попыталось перехватить танкер
В Аденском заливе маломерное судно пыталось перехватить танкер. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на сообщение экипажа преследуемого судна.
Инцидент произошел в 75 морских милях к востоку от йеменского города Аден в 13:59 UTC (16:59 мск), уточняет ведомство. Танкер следовал на запад. Идет расследование инцидента, сообщает UKMTO. Там рекомендовали следовать по маршруту с осторожностью и сообщать о любых подозрительных ситуациях.
14 сентября йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Морской путь соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал.
Источники Reuters сообщали, что к Ирану в частном порядке с просьбой «приструнить» хуситов обратился Китай. Пекин заявил, что действия группировки ставят под угрозу экспорт саудовской нефти и усложняют судоходство.
Пока исполнитель не установлен, связывать этот эпизод непосредственно с хуситами нельзя. Но для судоходства сама попытка перехвата означает необходимость учитывать не только ракетные и беспилотные атаки, но и угрозу сближения с маломерными судами вблизи маршрутов у Йемена.
С ноября 2023 года хуситы нападали на суда и корабли в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, выбирая объекты, связанные с США, Великобританией и Израилем. В июле 2026 года движение объявило о морской блокаде Саудовской Аравии и перебрасывало боевую технику в районы Йемена, прилегающие к важным судоходным путям.
Практический эффект таких угроз уже проявлялся в выборочном изменении маршрутов танкеров, связанных с Саудовской Аравией. Это повышает неопределенность сроков рейсов и риск логистических заторов, поэтому даже неустановленный эпизод может заставлять экипажи и перевозчиков закладывать дополнительные меры предосторожности при проходе района.