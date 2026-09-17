Reuters: Китай просит Иран приструнить хуситов

Пекин в частном порядке обратился к Ирану с просьбой «приструнить» хуситов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в Иране. По данным агентства, об этом Пекин, в свою очередь, попросили власти Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Как сообщает агентство, Эр-Рияд обратился за помощью к Китаю после того, как недавние действия хуситов на побережье Красного моря и в Баб-эль-Мандебском проливе поставили под угрозу экспорт саудовской нефти и усложнили судоходство.

По информации источников агентства, Пекин хотел бы, чтобы власти Ирана использовали свое влияние на хуситов для предотвращения дальнейшего распространения конфликта на энергетические маршруты, от которых зависит и Китай. По словам источников, Пекин однако воздержался от прямых угроз в адрес Ирана.

Деталей того, как китайская просьба была передана иранской стороне и обсуждался ли этот вопрос в рамках состоявшегося вчера визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Пекин, источники не сообщили.