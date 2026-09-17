Портовый терминал СК «Голубая волна» в Азове может отойти государству

Южная транспортная прокуратура взыскивает в суде 96,6% СК «Голубая волна», управляющей терминалом в порту Азов мощностью около 760 тыс. тонн в год и сухогрузами общим дедвейтом более 30 тыс. тонн. Контролирующая бизнес мальтийская Blue Wave Shipping, считают юристы, могла не получить необходимые разрешения на покупку долей в российском юрлице.

Как отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев, учитывая участие ФАС, иск может быть связан с законом о иностранном контроле стратегических предприятий, позволяющим иностранным лицам иметь доли в таких обществах только при предварительном согласовании антимонопольного органа, которое в данном случае могло быть не получено.

Подробности — в материале «Прокуроры поймали волну».