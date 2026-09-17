Портовый терминал СК «Голубая волна» в Азове может отойти государству
Южная транспортная прокуратура взыскивает в суде 96,6% СК «Голубая волна», управляющей терминалом в порту Азов мощностью около 760 тыс. тонн в год и сухогрузами общим дедвейтом более 30 тыс. тонн. Контролирующая бизнес мальтийская Blue Wave Shipping, считают юристы, могла не получить необходимые разрешения на покупку долей в российском юрлице.
Как отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев, учитывая участие ФАС, иск может быть связан с законом о иностранном контроле стратегических предприятий, позволяющим иностранным лицам иметь доли в таких обществах только при предварительном согласовании антимонопольного органа, которое в данном случае могло быть не получено.
Подробности — в материале «Прокуроры поймали волну».
Смысл иска — проверить не только наличие разрешения, но и допустимость иностранного контроля над портовым оператором. Для портовых предприятий стратегический статус может следовать из того, что в границах морского порта на них приходится более 20% услуг по перевалке или хранению определенных грузов; включение в реестр субъектов естественных монополий при этом не является решающим условием.
Если суд установит, что на компанию распространялся этот режим, отсутствие предварительного согласования ФАС повлечет корпоративные последствия: удовлетворение требования о взыскании означает утрату иностранным владельцем спорного пакета и переход контроля над оператором к государству. В январе 2022 года ФАС сообщала, что ежегодно участвует не менее чем в десяти судебных делах по нарушениям закона об иностранных инвестициях в стратегические общества, и случаев отказа судов в удовлетворении таких исков не было.