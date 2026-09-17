Сервис доставки Level Kitchen намерен подать заявление о своем банкротстве

Некогда крупнейший сервис доставки готовых рационов Level Kitchen может прекратить работу: компания намерена подать заявление о собственном банкротстве. Решению предшествовали взыскания со стороны налоговых органов, приведшие к ограничениям на пользование счетами. Проблемы наложились на негативную конъюнктуру — по прогнозам, оборот рынка рационов в 2026 году сократится на 40%.

Операционная компания Level Kitchen ООО «Левел мск» намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. Это следует из сообщения на сайте «Федресурс», опубликованном 17 сентября. 10 сентября, согласно картотеке дел, заявление о признании компании банкротом в Арбитражный суд Москвы, впрочем, уже подало управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области.

В Performance Group, куда входит Level Kitchen, “Ъ” сообщили, что на деятельности компании сказались ограничения по расчетным счетам и списание денежных средств для погашения спорных начислений ФНС. Ситуация возникла в крайне сложный для отрасли период, говорят там. В группе добавили, что сейчас налоговые взыскания со стороны оспариваются. Там рассчитывают на правовое, взвешенное и объективное разрешение ситуации. В ФНС оперативно не ответили “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рационы ограничили в средствах».