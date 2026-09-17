Сын основателя конфискованной сети отелей Marton Иван Марченко получил три года

Мягкие приговоры были вынесены Ивану Марченко, сыну основателя сети отелей Marton Андрея Марченко, и доверенному лицу Марченко-старшего Ольге Тимофеенко.

Иван Марченко был осужден на три года, а Ольга Тимофеенко — на три с половиной. Оба признали вину, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве.

Сеть гостиниц Marton в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону стоимостью более 9 млрд руб. была обращена в доход государства в октябре 2025 года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему судье Виктору Момотову.

Подробности — в материале «Младший все признал».