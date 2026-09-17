Глава FA потребовала от Инфантино предоставить документы по продаже прав на ЧМ
Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Дебби Хьюитт направила президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино письмо с требованием предоставить все документы, касающиеся планов по продаже коммерческих прав на проведение чемпионатов мира. Об этом стало известно The Times.
Фото: James Manning / Reuters
По данным источника, в своем обращении госпожа Хьюитт также просит обнародовать документы, относящиеся к решению об отмене красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогану во время чемпионата мира. Перед матчем 1/8 финала между американцами и бельгийцами дисциплинарный комитет FIFA приостановил дисквалификацию форварда после звонка Дональда Трампа.
Дебби Хьюитт считает, что все члены Совета FIFA должны получить «полную информацию и доступ к переписке, связанной с созданием FIFA Forward Enterprise (FFE)». Планировалось, что эта структура будет управлять коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа. После критики со стороны крупнейших континентальных конфедераций Инфантино отказался от идеи.
Кроме того, в своем письме председатель FA указала на недостатки в системе управления FIFA и предложила порядок согласования условий проведения независимой проверки. Также Дебби Хьюитт разочарована тем, что господин Инфантино не выходил на связь с Советом FIFA с начала августа.
FIFA Forward Enterprise планировалась как акционерное общество с частными владельцами: инвесторы должны были покупать доли, а сама структура — контролировать коммерческую деятельность FIFA, прежде всего связанную с основными турнирами, и распоряжаться правами на них. Партнером FIFA при создании FFE выступал J.P. Morgan, а среди потенциальных инвесторов, выразивших интерес к доле, источники выделяли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера.
FIFA обещала, что все инвесторы останутся миноритарными и не смогут единолично контролировать структуру. При этом к концу года FFE рассчитывала привлечь $4,2 млрд при оценке в $20 млрд, а ежегодные выплаты национальным ассоциациям предполагалось увеличить с $8 млн до $20 млн в рамках первого четырехлетнего цикла.
Именно сочетание частного владения коммерческой структурой и непрозрачности ее выгодоприобретателей вызвало сопротивление UEFA, которая приравняла создание FFE к «попытке продать душу футбола». Организация предупреждала о бойкоте соревнований FIFA, включая чемпионат мира; без европейских сборных такие турниры потеряли бы смысл. После критики со стороны крупнейших континентальных конфедераций Инфантино отказался от идеи, что остановило предложенную модель передачи коммерческого контроля.