Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Глава FA потребовала от Инфантино предоставить документы по продаже прав на ЧМ

Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Дебби Хьюитт направила президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино письмо с требованием предоставить все документы, касающиеся планов по продаже коммерческих прав на проведение чемпионатов мира. Об этом стало известно The Times.

Фото: James Manning / Reuters

Фото: James Manning / Reuters

По данным источника, в своем обращении госпожа Хьюитт также просит обнародовать документы, относящиеся к решению об отмене красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогану во время чемпионата мира. Перед матчем 1/8 финала между американцами и бельгийцами дисциплинарный комитет FIFA приостановил дисквалификацию форварда после звонка Дональда Трампа.

Дебби Хьюитт считает, что все члены Совета FIFA должны получить «полную информацию и доступ к переписке, связанной с созданием FIFA Forward Enterprise (FFE)». Планировалось, что эта структура будет управлять коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа. После критики со стороны крупнейших континентальных конфедераций Инфантино отказался от идеи.

Кроме того, в своем письме председатель FA указала на недостатки в системе управления FIFA и предложила порядок согласования условий проведения независимой проверки. Также Дебби Хьюитт разочарована тем, что господин Инфантино не выходил на связь с Советом FIFA с начала августа.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

FIFA Forward Enterprise планировалась как акционерное общество с частными владельцами: инвесторы должны были покупать доли, а сама структура — контролировать коммерческую деятельность FIFA, прежде всего связанную с основными турнирами, и распоряжаться правами на них. Партнером FIFA при создании FFE выступал J.P. Morgan, а среди потенциальных инвесторов, выразивших интерес к доле, источники выделяли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера.

FIFA обещала, что все инвесторы останутся миноритарными и не смогут единолично контролировать структуру. При этом к концу года FFE рассчитывала привлечь $4,2 млрд при оценке в $20 млрд, а ежегодные выплаты национальным ассоциациям предполагалось увеличить с $8 млн до $20 млн в рамках первого четырехлетнего цикла.

Именно сочетание частного владения коммерческой структурой и непрозрачности ее выгодоприобретателей вызвало сопротивление UEFA, которая приравняла создание FFE к «попытке продать душу футбола». Организация предупреждала о бойкоте соревнований FIFA, включая чемпионат мира; без европейских сборных такие турниры потеряли бы смысл. После критики со стороны крупнейших континентальных конфедераций Инфантино отказался от идеи, что остановило предложенную модель передачи коммерческого контроля.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд