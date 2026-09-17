Глава FA потребовала от Инфантино предоставить документы по продаже прав на ЧМ

Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Дебби Хьюитт направила президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино письмо с требованием предоставить все документы, касающиеся планов по продаже коммерческих прав на проведение чемпионатов мира. Об этом стало известно The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Manning / Reuters Фото: James Manning / Reuters

По данным источника, в своем обращении госпожа Хьюитт также просит обнародовать документы, относящиеся к решению об отмене красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогану во время чемпионата мира. Перед матчем 1/8 финала между американцами и бельгийцами дисциплинарный комитет FIFA приостановил дисквалификацию форварда после звонка Дональда Трампа.

Дебби Хьюитт считает, что все члены Совета FIFA должны получить «полную информацию и доступ к переписке, связанной с созданием FIFA Forward Enterprise (FFE)». Планировалось, что эта структура будет управлять коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа. После критики со стороны крупнейших континентальных конфедераций Инфантино отказался от идеи.

Кроме того, в своем письме председатель FA указала на недостатки в системе управления FIFA и предложила порядок согласования условий проведения независимой проверки. Также Дебби Хьюитт разочарована тем, что господин Инфантино не выходил на связь с Советом FIFA с начала августа.

Арнольд Кабанов