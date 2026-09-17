Рыбоводческое предприятие «Ангелинское» лишилось 315 га земли

Предприятие «Ангелинское», занимающееся выращиванием карпов, по решению Верховного суда РФ лишилось 315 га в Калининском районе Краснодарского края. Эти земли компания арендовала еще в 2002 году для разведения рыбы. Но договор с ней признали ничтожным: в составе спорного участка оказался водный объект федерального значения, лиман «Балка Косатая».

Верховный суд РФ (ВС) отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Рыбоводное сельскохозяйственное предприятие "Ангелинское"», пытавшегося оспорить позицию нижестоящих инстанций о признании ничтожным договора аренды земельного участка площадью 315 га в Калининском районе Краснодарского края. Это следует из решения суда от 11 сентября. Теперь, согласно тексту, предприятие обязано вернуть спорную территорию в федеральную собственность. В самой компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Разбирательство вокруг участка «Ангелинского» длилось более пяти лет. Прокуратура Краснодарского края, выступая в интересах Российской Федерации, требовала признать недействительным договор аренды от 2002 года, заключенный между администрацией Калининского района и ООО. По мнению истца, участок, предназначенный для ведения прудового хозяйства, фактически включает в себя водный объект общего пользования — лиман «Балка Косатая», который относится к федеральной собственности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карп уплыл в федеральные сети».