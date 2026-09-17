Карп уплыл в федеральные сети

Предприятие «Ангелинское», занимающееся выращиванием карпов, по решению Верховного суда РФ лишилось 315 га в Калининском районе Краснодарского края. Эти земли компания арендовала еще в 2002 году для разведения рыбы. Но договор с ней признали ничтожным: в составе спорного участка оказался водный объект федерального значения, лиман «Балка Косатая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Верховный суд РФ (ВС) отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Рыбоводное сельскохозяйственное предприятие "Ангелинское"», пытавшегося оспорить позицию нижестоящих инстанций о признании ничтожным договора аренды земельного участка площадью 315 га в Калининском районе Краснодарского края. Это следует из решения суда от 11 сентября. Теперь, согласно тексту, предприятие обязано вернуть спорную территорию в федеральную собственность. В самой компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «РСП "Ангелинское"» — одно из старейших рыбоводных хозяйств на Кубани, занимается разведением, выращиванием и реализацией карпов, толстолобика и белого амура. Компания была зарегистрирована в Краснодарском крае в 1998 году. Владельцами выступают Андрей Чибинев (98% долей) и Ольга Лещенко (2%), следует из данных Rusprofile. В 2025 году выручка ООО «РСП "Ангелинское"» составила 62,6 млн руб., потеряв 23,6% за год. Чистая прибыль сократилась с 14,1 млн руб. до 564 тыс. руб., или на 96%.

Разбирательство вокруг участка «Ангелинского» длилось более пяти лет. Прокуратура Краснодарского края, выступая в интересах Российской Федерации, требовала признать недействительным договор аренды от 2002 года, заключенный между администрацией Калининского района и ООО. По мнению истца, участок, предназначенный для ведения прудового хозяйства, фактически включает в себя водный объект общего пользования — лиман «Балка Косатая», который относится к федеральной собственности.

В прокуратуре посчитали, что региональные власти не могли распоряжаться федеральными землями водного фонда: если водный объект принадлежит государству, то и покрытая водой земля, а также участок в пределах береговой линии также часть федеральной собственности.

Представители «Ангелинского» и администрации района в суде настаивали, что пруды на участке искусственные, представляют собой изолированные объекты и не имеют гидрологической связи с природными водными объектами. Наполнение водоемов осуществляется из магистрального канала Понуро-Калининской оросительной системы, а не из реки, и участок используется строго по целевому назначению.

Первоначально Арбитражный суд Краснодарского края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону ответчика, но Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на новое рассмотрение. При пересмотре суды трех инстанций посчитали пруды не обособленными: из-за того, что они расположены в русле водотока, их гидрологический режим неразрывно связан с режимом основного водного объекта.

Наталья Решетняк, Краснодар