Премьер Канады Марк Карни поддержал идею ассоциированного членства в ЕС
Европейский союз и Канада намерены сделать решающий шаг, который позволит Оттаве получить статус ассоциированного члена ЕС. После того как новую инициативу огласила в своем ежегодном обращении в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, идею поддержал в своей речи в Страсбурге премьер-министр Канады Марк Карни.
В речи премьера Карни содержался завуалированный вызов президенту Трампу, который ранее грозился сделать соседнее североамериканское государство «51-м штатом США». Президента Трампа идея сближения Канады и Европы привела в ярость. «Я думаю, это смехотворно. Канада была ужасным торговым партнером. Если я сочту это хоть сколько-то враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим товарам»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.
Подробности — в материале «Пустите Канаду в Европу».
Ассоциированное членство пока не представляет собой готовый юридический режим: такой статус не прописан в Конституции и других документах Евросоюза и ранее не предоставлялся ни одному государству. Обсуждаемый формат может облегчить обмен товарами, услугами и специалистами между Канадой и ЕС, а также допустить для канадцев работу и проживание в странах союза без визы, но эти возможности пока остаются предметом обсуждения.
Главное ограничение связано с неопределенностью условий. Канадская сторона не готова принимать решение, пока не станет понятно, какую форму примет новый статус и какие именно права и обязанности он повлечет; поэтому речь идет о выработке отдельной конструкции отношений, а не о присоединении к уже действующему набору правил.