Премьер Канады Марк Карни поддержал идею ассоциированного членства в ЕС

Европейский союз и Канада намерены сделать решающий шаг, который позволит Оттаве получить статус ассоциированного члена ЕС. После того как новую инициативу огласила в своем ежегодном обращении в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, идею поддержал в своей речи в Страсбурге премьер-министр Канады Марк Карни.

В речи премьера Карни содержался завуалированный вызов президенту Трампу, который ранее грозился сделать соседнее североамериканское государство «51-м штатом США». Президента Трампа идея сближения Канады и Европы привела в ярость. «Я думаю, это смехотворно. Канада была ужасным торговым партнером. Если я сочту это хоть сколько-то враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим товарам»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Подробности — в материале «Пустите Канаду в Европу».