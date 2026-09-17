Арктический совет встречает свое 30-летие в состоянии кризиса
19 сентября исполнится 30 лет со дня учреждения Арктического совета — некогда влиятельной региональной структуры, считавшейся фактически «теневым правительством Арктики».
К юбилею организация подошла не в лучшей форме: из-за отказа семи ее западных стран-членов сотрудничать с Россией прежде бурная деятельность объединения оказалась во многом замороженной, а сам совет все меньше воспринимается в мире как наделенный эксклюзивными правами механизм. При этом Заполярье все более превращается из региона сотрудничества в очаг напряженности.
Подробности — в материале «Семь бед, один совет».
Кризис Арктического совета связан с устройством самого механизма: его решения требуют консенсуса, поэтому исключить позицию России из принятия важных решений нельзя даже при работе без ее непосредственного участия. При этом семь западных стран согласились возобновлять лишь те ранее одобренные проекты, которые не предполагают российского руководства или участия, что ограничило повестку совета.
Масштаб последствий виден по состоянию проектов: с марта 2022 года, по данным на май 2023 года, были заморожены две трети из 130 проектов, а остальные выполнялись без России. Для регионального управления это существенно, поскольку на Россию приходится более половины арктического побережья, а на ее территории проживает около половины населения региона; поэтому работа без нее снижает охват и практическую полноту сотрудничества приарктических государств.