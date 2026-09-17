Арктический совет встречает свое 30-летие в состоянии кризиса

Составлено ИИ-Ассистентъ

Кризис Арктического совета связан с устройством самого механизма: его решения требуют консенсуса, поэтому исключить позицию России из принятия важных решений нельзя даже при работе без ее непосредственного участия. При этом семь западных стран согласились возобновлять лишь те ранее одобренные проекты, которые не предполагают российского руководства или участия, что ограничило повестку совета.

Масштаб последствий виден по состоянию проектов: с марта 2022 года, по данным на май 2023 года, были заморожены две трети из 130 проектов, а остальные выполнялись без России. Для регионального управления это существенно, поскольку на Россию приходится более половины арктического побережья, а на ее территории проживает около половины населения региона; поэтому работа без нее снижает охват и практическую полноту сотрудничества приарктических государств.