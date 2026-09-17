Семь бед, один совет

19 сентября исполнится 30 лет со дня учреждения Арктического совета — некогда влиятельной региональной структуры, считавшейся фактически «теневым правительством Арктики». К юбилею организация подошла не в лучшей форме: из-за отказа семи ее западных стран-членов сотрудничать с Россией прежде бурная деятельность объединения оказалась во многом замороженной, а сам совет все меньше воспринимается в мире как наделенный эксклюзивными правами механизм. При этом Заполярье все более превращается из региона сотрудничества в очаг напряженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В марте 2026 года страны НАТО провели на территории Финляндии и Норвегии учения «Холодный ответ-2026», целью которых было усиление военного присутствия в Арктике и отработка совместных действий в арктических условиях

Фото: Aino Vaananen / AP В марте 2026 года страны НАТО провели на территории Финляндии и Норвегии учения «Холодный ответ-2026», целью которых было усиление военного присутствия в Арктике и отработка совместных действий в арктических условиях

Фото: Aino Vaananen / AP

19 сентября 1996 года была принята «Оттавская декларация» об учреждении Арктического совета — межправительственного форума высокого уровня, нацеленного на укрепление сотрудничества между государствами региона, прежде всего по вопросам его развития и защиты его экологии. В состав совета вошли: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 7 октября 1996 года тогдашний президент РФ Борис Ельцин распорядился подписать эту декларацию и поручил МИДу координировать связанную с реализацией ее содержимого работу.

Тридцать лет спустя в МИДе сравнили Арктический совет с застоявшимся в гараже ржавым автомобилем. «Уже пятый год Арктический совет находится фактически в простое... Это приблизительно такая же ситуация, как с автомобилем, который годами стоит в гараже без движения,— заявил на Восточном экономическом форуме директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.— То есть механизмы и застаиваются, и ржавеют, и что-то морально устаревает».

В состоянии простоя совет находится с марта 2022 года, после того как семь его западных членов приняли решение о прекращении сотрудничества с Россией на фоне начала ею специальной военной операции в отношении Украины.

Представители «семерки» заявили, что не будут участвовать в мероприятиях под председательством РФ (а она в тот год как раз возглавляла совет) или на российской территории, поскольку Москва нарушила международное право. В МИД РФ позицию западных стран назвали «политизированной и нерациональной».

Бойкот фактически привел к параличу организации, под эгидой которой до этого успешно реализовывались более 130 проектов в сферах устойчивого развития, устранения загрязнений в регионе, сохранения флоры и фауны, защиты морской среды, мониторинга арктической среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Россия же почти полностью реализовала свою программу на период председательства в совете, проведя около 100 различных тематических форумов, в том числе с международным участием. Вместо выпавших западных делегатов в них приняли участие представители внерегиональных, но дружественных РФ государств, таких как Китай, Индия, Бразилия, Монголия, Белоруссия, Казахстан. Отметим, что на долю России приходится более 50% арктического побережья, а на ее территории проживает около половины населения региона.

Уже в июне 2022 года западные страны—участницы Арктического совета объявили о частичном возобновлении сотрудничества между собой, а в июне 2023 года под председательством Норвегии взяли курс на возобновление ограниченного взаимодействия и с Россией. Однако о полноформатной работе совета речь по-прежнему не идет. Некоторые проекты осуществляются. Регулярно происходят даже очные встречи их участников (в основном вживую встречаются представители коренных народов Арктики, в то время как остальные мероприятия проходят виртуально). Но совещаний высокого уровня (к примеру, министерских встреч) нет, как нет новых значимых соглашений (ранее в рамках Арктического совета было подписано три юридически обязывающих документа) и новых механизмов практического взаимодействия (таких как, например, учрежденный ранее Арктический форум береговых охран).

Урезанный формат работы совета негативно сказался на его восприятии его — самими членами и внешними наблюдателями — как уникального механизма, наделенного особыми правами в Заполярье.

Ранее страны—члены Арктического совета ревниво относились к посягательствам государств из других регионов на Арктику, которую они считали своей эксклюзивной зоной влияния. Внерегиональные страны, такие как, например, Китай и Индия, могли рассчитывать разве что на роль наблюдателей при совете с весьма скромными правами и полномочиями. На фоне конфликта вокруг Украины и заморозки работы совета Россия начала все более активно сотрудничать в Заполярье с внерегиональными государствами, включая, к примеру, участников БРИКС.

При этом и сами внерегиональные державы, такие как Китай и Индия, стали активнее заявлять о своем интересе к участию в делах региона, к которому они присматриваются в том числе в плане логистики. Ситуация в Ормузском проливе и нестабильность в широком смысле на южных deep-sea транзитах стимулируют интерес многих стран к трансарктическому маршруту. По Северному морскому пути с начала 2026 года уже перевезено на 15% больше грузов, чем годом ранее. Китайская линия Sea Legend в этом году запустила первый регулярный транзитный сервис через Севморпуть — из Нинбо в британский Феликстоу, в рейсе уже два судна этой линии. В тестовый рейс отправился и первый южнокорейский контейнеровоз, везущий грузы из Пусана. На очереди — индийские и арабские компании (см. “Ъ” от 4 сентября).

В то же время конфронтация между западными приарктическими странами (все семь из которых теперь входят в НАТО) и Россией способствует тому, что Арктика, которую ранее называли регионом сотрудничества, все более превращается в один очаг напряженности.

Москва винит в этом западные страны. «В результате (их действий.— “Ъ”) в высоких широтах, которые ранее отличались исключительно мирным конструктивным сотрудничеством, сейчас, наоборот, нарастает военно-политическая напряженность и усиливаются риски непреднамеренной эскалации»,— отметил директор департамента МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, «позиция западной арктической "семерки", которая одной рукой пытается держаться за Арктический совет и сохранить организацию хотя бы на будущее, а другой затягивает в Арктику НАТО, крайне контрпродуктивна» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИД РФ Сергей Лавров в недавней статье для портала arctic.ru подчеркнул, что Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета — «если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников».

В то же время он предупредил: «Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым, по сути, ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета». На этот случай у России, как отметил он далее, «есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике». Иными словами, Россия готова к сотрудничеству в рамках совета, но при дальнейшем развитии событий по плохому сценарию обойдется и без него.

По мнению директора Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ «Высшая школа экономики», члена международного дискуссионного клуба «Валдай» Ирины Стрельниковой, Арктический совет пока еще сохраняет актуальность и значимость для всех его стран-членов, включая Россию.

«Он создавался для решения крайне важных для региона практических задач в области его развития, защиты его уникальной экологии и поддержки коренных народов. Свою эффективность совет потерял не из-за того, что плохо справлялся с этими задачами, а потому, что западные страны привнесли в его работу вопросы, не имеющие никакого отношения к его повестке,— отметила она в беседе с “Ъ”.— Но даже несмотря на то к своему юбилею совет подошел в не лучшей форме, он все еще важен для приарктических стран, так как легитимизирует их эксклюзивные права на управление регионом и препятствует попыткам его интернационализации». По словам эксперта, создавать альтернативные механизмы преждевременно. «Нужно просто, чтобы Арктический совет вернулся к выполнению своего изначального функционала»,— заключила она.

Елена Черненко