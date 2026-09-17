Подполковник Пешков арестован за хищение топлива для служебного транспорта
16 сентября Мещанский райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД арестовал на два месяца начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Московской области подполковника внутренней службы Геннадия Пешкова. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Главный хозяйственник подмосковной полиции стал уже четвертым отправленным под стражу сотрудником областного главка МВД в рамках расследования масштабных хищений бензина и дизтоплива, предназначавшихся для заправки ведомственного транспорта.
В растрате вверенного имущества помимо Геннадия Пешкова следствие обвиняет заместителя начальника ГУ МВД по тылу генерал-майора Сергея Малькова, занимавшего свою должность с 2013 года, а также его подчиненных — бывшего руководителя ФКУ ЦХиСО ГУ МВД Подмосковья полковника Алексея Суярова и экс-начальника одного из отделов центра подполковника Анну Левину.
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По версии следствия, служебный бензин поставлялся ПАО «Евротранс», которое за счет этого топлива восполняло дефицит на своих АЗС «Трасса». Обратной стороной схемы, как считает следствие, стала нехватка бензина у самих сотрудников МВД для заправки служебных автомобилей; ущерб по делу оценивается в 600 млн руб.
ЦХиСО — главное подразделение службы тыла, отвечающее за эксплуатацию, ремонт и обслуживание служебного автотранспорта областной полиции. Таким образом, его руководство относилось к звену, связанному с материально-техническим обеспечением машин, для которых предназначалось топливо. Ранее по этому делу также проходили руководители тыла и сотрудники центра.