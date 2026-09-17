Подполковник Пешков арестован за хищение топлива для служебного транспорта

16 сентября Мещанский райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД арестовал на два месяца начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Московской области подполковника внутренней службы Геннадия Пешкова. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Главный хозяйственник подмосковной полиции стал уже четвертым отправленным под стражу сотрудником областного главка МВД в рамках расследования масштабных хищений бензина и дизтоплива, предназначавшихся для заправки ведомственного транспорта.

В растрате вверенного имущества помимо Геннадия Пешкова следствие обвиняет заместителя начальника ГУ МВД по тылу генерал-майора Сергея Малькова, занимавшего свою должность с 2013 года, а также его подчиненных — бывшего руководителя ФКУ ЦХиСО ГУ МВД Подмосковья полковника Алексея Суярова и экс-начальника одного из отделов центра подполковника Анну Левину.

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