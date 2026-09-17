«Недружественные действия». В Кремле обещали внимательно следить за прохождением законопроекта о так называемых «адских санкциях» против России и Ирана. 17 сентября его утвердила Палата представителей Конгресса США. В Белом доме сообщили, что Дональд Трамп настроен этот документ подписать. В этом случае президент Соединенных Штатов, в частности, получит право вводить торговые пошлины в отношении покупателей российской и иранской нефти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что украинский конфликт окончательно становится глобальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В то время, когда в Москве уже была глубокая ночь, Палата представителей Конгресса приняла законопроект авторства сенаторов Грэма—Блюменталя об «адских санкциях» против России, а также Ирана. Единства не было. За проголосовали 262 конгрессмена, против — 159. Из тех, кто не поддержал, — семь республиканцев, в основном так называемых изоляционистов, и 152 демократа. За неимением времени не будем досконально вникать в американские политические расклады.

Тем не менее стоит обратить внимание на позицию Демпартии. С одной стороны, они вроде бы горой стоят за Украину, но с другой — сильно опасаются дополнительного усиления своего главного врага — 47-го президента Соединенных Штатов. Ибо теперь он может использовать свой любимый инструмент под названием «пошлины», не спрашивая чьего-либо согласия. Президент получает право вводить торговые барьеры до 100% против покупателей российской и иранской нефти. В первую очередь речь идет об Индии и Китае.

Кроме того, билль предусматривает введение ограничительных мер против высшего руководства России. Все это не автоматически, но по усмотрению главы Белого дома. То есть Трамп получает мощный рычаг давления как на РФ, так и на ее главных партнеров. Последние, естественно, возмутились. В частности, официальный Пекин заявил о нарушении принципов международного права. В Нью-Дели обещали не менять свою торговую политику. При всем при этом в ходе последних больших мероприятий и главный и Нарендра Моди высказывали пожелание поскорее прекратить противостояние, что собственно лично подтвердил Владимир Путин, который с ними общался.

Главное во всем этом — что страшны не сами санкции или пошлины, а угроза под них попасть.

То есть не обязательно государство, а любой хозяйствующий субъект, компания или физическое лицо сильно рискует, налаживая контакты с представителями Российской Федерации, как с бизнесом, так и с чиновниками. В упомянутом международном юридическом праве это называют «эффектом сдерживания». В Кремле называли все происходящее «недружественными действиями» и подчеркнули, что в Москве внимательно отслеживают движение этого документа.

Многочисленные комментаторы в основном левого толка предполагают, что у Трампа не хватит духу пойти против Индии, Китая и России, мол, он настроен на сделку, а не на сдерживание. Нет смысла спорить. Глава Белого дома действительно не собирается идти на дальнейшее обострение отношений. Он предлагает пойти на компромисс прямо сейчас и решить дело миром. К слову, также как и Китай и Индия.

На деле же эскалация только усиливается. Конфликт все больше становится глобальным.

Впрочем, в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН: ожидается большой визит главного в США, прямые переговоры китайского лидера с Дональдом Трампом в Белом доме. Так что надежда на лучшее есть — пусть и небольшая.

Дмитрий Дризе