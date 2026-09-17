Гусева и Овчинников выиграли короткую программы на этапе юниорского Гран-при ISU
Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в парном катании, лидируют после исполнения короткой программы на этапе серии юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре. Россияне получили 70,48 балла.
Вторыми идут их соотечественники Полина Шешелева и Егор Карнаухов, набравшие 63,26 балла. Тройку лучших замыкают испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау, показавшие результат 57,55 балла. С произвольными программами пары выступят 18 сентября.
Таисии Гусевой 14 лет, Даниилу Овчинникову — 18. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2026 года, победителями и призерами этапов юниорского Гран-при страны.
Турнир в Анкаре завершится 19 сентября. С этого сезоне ISU допускает российских и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что сезон 2026/27 станет первым, когда российские фигуристы получили допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе без использования национальной символики. Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников изначально были запасными для участия в этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, тогда как Полина Шешелева и Егор Карнаухов должны были ехать как победители этапа Гран-при в китайском Сиане.
В августе 2026 года российские фигуристы впервые за четыре года приняли участие в международном турнире, завоевав золотые медали во всех четырех дисциплинах на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. Тогда Полина Шешелева и Егор Карнаухов заняли первое место в парном катании с результатом 191,84 балла, а в женском одиночном катании лучшей стала София Дзепка. Российский фигурист Лев Лазарев выиграл мужское одиночное катание на этом этапе.