Гусева и Овчинников выиграли короткую программы на этапе юниорского Гран-при ISU

Составлено ИИ-Ассистентъ

В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что сезон 2026/27 станет первым, когда российские фигуристы получили допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе без использования национальной символики. Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников изначально были запасными для участия в этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, тогда как Полина Шешелева и Егор Карнаухов должны были ехать как победители этапа Гран-при в китайском Сиане.

В августе 2026 года российские фигуристы впервые за четыре года приняли участие в международном турнире, завоевав золотые медали во всех четырех дисциплинах на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. Тогда Полина Шешелева и Егор Карнаухов заняли первое место в парном катании с результатом 191,84 балла, а в женском одиночном катании лучшей стала София Дзепка. Российский фигурист Лев Лазарев выиграл мужское одиночное катание на этом этапе.