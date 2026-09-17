В Горловке при ударе ВСУ пострадали пять человек

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Горловку в Донецкой народной республике пострадали пятеро мирных жителей, среди которых трое детей. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По его словам, удар был нанесен дронами по Центрально-Городскому району. Ранения различной степени тяжести получили дети 2019, 2011 и 2009 годов рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, атаки беспилотников привели к повреждению нескольких автотранспортных средств как в Центрально-Городском, так и в Никитовском районах города. Иван Приходько отметил, что в Горловке действует повышенная беспилотная опасность, поэтому призвал жителей ограничить пребывание на улицах.