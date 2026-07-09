Зернотрейдер оправдывает средства
Бизнес «Родных полей» продан за 11,7 млрд рублей
Некогда крупнейший экспортер зерна «Родные поля» (ТД «Риф») продан малоизвестной компании «Тиара Холдинг» за 11,7 млрд руб. Конечным покупателем мог стать «Деметра-Холдинг». Доходность таких вложений постепенно будет снижаться из-за падения экспортного потенциала российского зернового рынка, считают эксперты.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Покупателем 100% долей в ООО «Родные поля» стало АО «Тиара Холдинг», следует из протокола в ГИС «Торги». Сумма сделки составила 11,7 млрд руб. «Тиара Холдинг» стал единственным претендентом, подавшим заявку на участие в торгах. В самой компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.
Зернотрейдер «Родные поля» ранее был известен как ТД «Риф» и считался одним из крупнейших экспортеров зерна в России. Его владельцем был Петр Ходыкин. Но в 2024 году компания поменяла название, а в 2025-м была обращена в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ведомство указало, что господин Ходыкин также имел гражданство Сент-Китс и Невис (Британия) и как иностранный резидент не получил разрешение правительства РФ на участие в стратегическом предприятии. Предприниматель оспаривал это в суде, но вернуть бизнес ему не удалось.
АО «Тиара Холдинг» зарегистрировано в апреле 2025 года, учредители компании не раскрываются, гендиректор — Дмитрий Шевчук. По данным СПАРК, у «Тиара Холдинга» общая электронная почта с ООО «Маслоналивной терминал» (МТ) и ООО «Зерновой терминал» (ЗТ), которые занимаются перевалкой масла и зерна в порту Оля в Астраханской области. Согласно ЕГРЮЛ, компании МТ и ЗТ были выделены из АО «Морской торговый порт Оля», бенефициаром которого считается Джамалдин Пашаев. Текущие собственники МТ и ЗТ скрыты.
В протоколе собрания участников от сентября 2025 года владельцем ООО ЗТ названо ООО «Арион Холдингс», у которого были общие проекты с «Деметра-Холдингом», объединяющим активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В начале 2025 года «Арион Холдингс» и «Деметра-Холдинг» почти одновременно получили доли в судоходной компании «Астрол» (см. “Ъ” от 12 января 2025 года).
Именно «Деметра-Холдинг» два собеседника “Ъ” на аграрном рынке называют конечным покупателем «Родных полей». Хотя в самой компании информацию не подтверждают. «Деметра-Холдинг» не принимал участия в аукционе и не комментирует действия других участников зернового рынка, заявил “Ъ” представитель группы.
Сейчас «Родные поля» не ведут торговлю зерном, говорят два собеседника “Ъ” на аграрном рынке. Хотя инфраструктура, по их словам, поддерживается в рабочем состоянии.
Портфель включает одиннадцать судов класса «река—море», вагонный парк из 1,64 тыс. вагонов, включая более 700 инновационных, а также портовый терминал в Азове мощностью 3,5 млн тонн в год. Выручка ООО «Родные поля» в 2025 году снизилась в 42,5 раза год к году, до 2,32 млрд руб., чистый убыток составил 6,39 млрд руб. против прибыли в размере 5,55 млрд руб. годом ранее.
Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий объясняет, что фактически продан был уже не трейдерский бизнес, а имущественный комплекс. Актив он называет потенциально интересным: построить сопоставимый терминал с нуля дольше и дороже, чем купить готовый. Исходя из этого, господин Левицкий полагает, что круг конечных интересантов портфеля изначально был ограничен. Это могут быть вертикально интегрированный агрохолдинг или экспортер, которому есть чем загрузить терминал и флот, рассуждает он. Другим возможным вариантом эксперт считает покупку «Родных полей» портово-логистическим оператором южного направления, заинтересованным в инфраструктурных объектах. Нельзя исключать и участие структур, связанных с госбанками или госкомпаниями, добавляет Юрий Левицкий.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что терминал «Родных полей» — мелководный. Напрямую вести с него поставки можно преимущественно в Турцию, торговля с другими странами предполагает перевалку и прямую зависимость от глубоководных портов, таких как Тамань. Существующая конъюнктура рынка, по его словам, также не предполагает значимых вложений. Экспортный потенциал зернового рынка сокращается из-за падения урожая, и доходы от эксплуатации терминалов постепенно будут снижаться, считает господин Сизов.