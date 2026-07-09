Зернотрейдер оправдывает средства

Некогда крупнейший экспортер зерна «Родные поля» (ТД «Риф») продан малоизвестной компании «Тиара Холдинг» за 11,7 млрд руб. Конечным покупателем мог стать «Деметра-Холдинг». Доходность таких вложений постепенно будет снижаться из-за падения экспортного потенциала российского зернового рынка, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Покупателем 100% долей в ООО «Родные поля» стало АО «Тиара Холдинг», следует из протокола в ГИС «Торги». Сумма сделки составила 11,7 млрд руб. «Тиара Холдинг» стал единственным претендентом, подавшим заявку на участие в торгах. В самой компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Зернотрейдер «Родные поля» ранее был известен как ТД «Риф» и считался одним из крупнейших экспортеров зерна в России. Его владельцем был Петр Ходыкин. Но в 2024 году компания поменяла название, а в 2025-м была обращена в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ведомство указало, что господин Ходыкин также имел гражданство Сент-Китс и Невис (Британия) и как иностранный резидент не получил разрешение правительства РФ на участие в стратегическом предприятии. Предприниматель оспаривал это в суде, но вернуть бизнес ему не удалось.

АО «Тиара Холдинг» зарегистрировано в апреле 2025 года, учредители компании не раскрываются, гендиректор — Дмитрий Шевчук. По данным СПАРК, у «Тиара Холдинга» общая электронная почта с ООО «Маслоналивной терминал» (МТ) и ООО «Зерновой терминал» (ЗТ), которые занимаются перевалкой масла и зерна в порту Оля в Астраханской области. Согласно ЕГРЮЛ, компании МТ и ЗТ были выделены из АО «Морской торговый порт Оля», бенефициаром которого считается Джамалдин Пашаев. Текущие собственники МТ и ЗТ скрыты.

В протоколе собрания участников от сентября 2025 года владельцем ООО ЗТ названо ООО «Арион Холдингс», у которого были общие проекты с «Деметра-Холдингом», объединяющим активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В начале 2025 года «Арион Холдингс» и «Деметра-Холдинг» почти одновременно получили доли в судоходной компании «Астрол» (см. “Ъ” от 12 января 2025 года).

Именно «Деметра-Холдинг» два собеседника “Ъ” на аграрном рынке называют конечным покупателем «Родных полей». Хотя в самой компании информацию не подтверждают. «Деметра-Холдинг» не принимал участия в аукционе и не комментирует действия других участников зернового рынка, заявил “Ъ” представитель группы.

Сейчас «Родные поля» не ведут торговлю зерном, говорят два собеседника “Ъ” на аграрном рынке. Хотя инфраструктура, по их словам, поддерживается в рабочем состоянии.

Портфель включает одиннадцать судов класса «река—море», вагонный парк из 1,64 тыс. вагонов, включая более 700 инновационных, а также портовый терминал в Азове мощностью 3,5 млн тонн в год. Выручка ООО «Родные поля» в 2025 году снизилась в 42,5 раза год к году, до 2,32 млрд руб., чистый убыток составил 6,39 млрд руб. против прибыли в размере 5,55 млрд руб. годом ранее.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий объясняет, что фактически продан был уже не трейдерский бизнес, а имущественный комплекс. Актив он называет потенциально интересным: построить сопоставимый терминал с нуля дольше и дороже, чем купить готовый. Исходя из этого, господин Левицкий полагает, что круг конечных интересантов портфеля изначально был ограничен. Это могут быть вертикально интегрированный агрохолдинг или экспортер, которому есть чем загрузить терминал и флот, рассуждает он. Другим возможным вариантом эксперт считает покупку «Родных полей» портово-логистическим оператором южного направления, заинтересованным в инфраструктурных объектах. Нельзя исключать и участие структур, связанных с госбанками или госкомпаниями, добавляет Юрий Левицкий.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что терминал «Родных полей» — мелководный. Напрямую вести с него поставки можно преимущественно в Турцию, торговля с другими странами предполагает перевалку и прямую зависимость от глубоководных портов, таких как Тамань. Существующая конъюнктура рынка, по его словам, также не предполагает значимых вложений. Экспортный потенциал зернового рынка сокращается из-за падения урожая, и доходы от эксплуатации терминалов постепенно будут снижаться, считает господин Сизов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев