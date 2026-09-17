На 60-м году жизни умер олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Спортивная история выдающегося биатлониста, обладателя двух золотых медалей Олимпиад и знаменосца самой первой олимпийской сборной России, была удивительной. В биатлон Сергей Чепиков пришел по любым стандартам поздно — в 13 лет, но сразу стал показывать отличные результаты.

На стыке 1980-х и 1990-х не было биатлониста более мощного, более разностороннего, чем Чепиков. Он дважды выигрывал олимпийское золото, постоянно брал медали мировых первенств, а в общем зачете Кубка мира побеждал дважды подряд.

Подробности — в материале «Знаменосец российского биатлона».