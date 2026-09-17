Владелец атакованного турецкого сухогруза подал в МУС на украинских военных
Владелец атакованного в Черном море турецкого сухогруза MV Reyhan Sari, экипаж судна и семья погибшего моряка обратились в Международный уголовный суд (МУС). Они добиваются признания украинских военнослужащих виновными в военном преступлении и преступлении против человечности. Такое обращение — прецедент в международном праве.
Рассмотрение дела осложняется тем, что Турция не ратифицировала Римский статут, а атака произошла в нейтральных водах — вне территории, на которую распространяется юрисдикция МУС. Теперь офису прокурора предстоит решить, может ли суд рассматривать удар беспилотника по гражданскому судну и можно ли привлечь за это к ответственности украинских военных.
Подробности — в материале «Судно из Турции дошло до Гааги».
Ключевым для возможного рассмотрения дела становится не гражданство владельца судна, а статус Украины в системе МУС. С 1 января 2025 года Украина является участником Римского статута, но при ратификации допустила оговорку, полностью исключающую возможность осудить граждан Украины за военные преступления; поэтому такой пункт обвинения, скорее всего, будет заблокирован сразу. Остается квалификация как преступления против человечности — на нее оговорка не распространяется, но заявителям придется доказать, что атаки на гражданские суда носили систематический, а не разовый характер.
У МУС нет ни одного вердикта о целенаправленных ударах по гражданским коммерческим судам в нейтральных водах, поэтому опереться на прошлый опыт суд не сможет: прежде подобные споры разрешались между государствами в Международном суде ООН. Сейчас обращение находится на стадии предварительного изучения, которая по обычным стандартам длится около шести месяцев, а само разбирательство может растянуться на годы.