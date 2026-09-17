Владелец атакованного турецкого сухогруза подал в МУС на украинских военных

Владелец атакованного в Черном море турецкого сухогруза MV Reyhan Sari, экипаж судна и семья погибшего моряка обратились в Международный уголовный суд (МУС). Они добиваются признания украинских военнослужащих виновными в военном преступлении и преступлении против человечности. Такое обращение — прецедент в международном праве.

Рассмотрение дела осложняется тем, что Турция не ратифицировала Римский статут, а атака произошла в нейтральных водах — вне территории, на которую распространяется юрисдикция МУС. Теперь офису прокурора предстоит решить, может ли суд рассматривать удар беспилотника по гражданскому судну и можно ли привлечь за это к ответственности украинских военных.

Подробности — в материале «Судно из Турции дошло до Гааги».