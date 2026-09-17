Новое поколение без яблочных телефонов

Минцифры обсуждает с Apple возможность работы 5G на устройствах россиян. Об этом РИА Новости заявил глава министерства Максут Шадаев. Первые сети связи пятого поколения точечно запустили в 16 городах 11 сентября. Среди них Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Технология охватила 10 млн человек. На начальном этапе технология доступна для пользователей Android, а подключение iPhone зависит от решения Apple, отмечают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

При этом переговоры идут на фоне непростых отношений американской компании с российскими властями. 25 июня Apple удалила из App Store популярные российские сервисы, сославшись на санкции. А в августе Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании из-за невыполнения требований по предустановке отечественного ПО. На решение Apple это, скорее всего, повлияет положительно, считает партнер аналитического агентства ComNews Research Леонид Коник:

«Ничего специального для России компания Apple не предпринимает. В каждой стране мира, где операторы запускали сети пятого поколения, Apple, прежде чем активировать возможность использования ее устройств с операционной системой iOS, проводила тесты и убеждалась, что абонент получит должное качество услуги и не разочаруется.

Процедура, как ни странно, довольно мутна, потому что нигде на сайте Apple вы не найдете четкого описания, каким образом оператор должен подать заявку и как Apple убеждается в качестве сети. Даже на сайте Apple можно найти дискуссии представителей операторов из разных стран на уровне: "А не знаете ли вы, как обратиться в Apple?". Мне почему-то кажется, что Apple должна молча кивнуть хотя бы потому, что Россия — хоть и не Китай в смысле населения, но тоже немаленький рынок сбыта. Особенно учитывая любовь россиян к гаджетам этой компании.

И, наверное, так просто отказываться от рынка столь большая корпорация тоже не должна. Поэтому я в этом казино ставлю на то, что Apple скажет да. Если отмотать лет так на 10-15 назад: когда в мире, и в России в том числе, запускались сети четвертого поколения, LTE, — абсолютно так же, без кивка Apple, устройства типа iPhone или iPad автоматически не работали в этой сети, пока компания не активировала эту возможность».

Тем временем в столице сеть 5G пока запущена не на всю мощность, а в некоторых районах работает даже хуже, чем 4G. К такому выводу пришли журналисты «Известий», протестировав технологию у всех операторов «большой четверки» в центре Москвы, в популярных туристических и бизнес-локациях, в транспорте и на вокзалах.

Например, на Никольской улице преимущества сети пятого поколения уже заметны, как и в отдельных точках на Яузском бульваре и на Воробьевых горах. А вот на Красной и Лубянской площадях, в метро и на вокзалах часть операторов переключились на 4G. И в ближайшие пару лет ожидать прорывов не стоит, говорит телеком-аналитик Алексей Бойко:

«По-другому в принципе быть не может: операторам не предоставили новых удобных полос частот, которые поддерживало бы большинство телефонов, уже имеющихся на руках у абонентов. Разрешили лишь использовать имеющиеся у них частоты LTE и выделили новый диапазон, который поддерживается лишь немногими устройствами. Приходится делить некий объем частот между тем и другим.

Ожидать здесь скоростей, которые люди привычно связывают с 5G, пока не приходится. Нужно, чтобы соответствующее оборудование было развернуто массово. То есть это все-таки не 2026-й и не 2027 год. Международный опыт очень разный. Конечно, есть страны, где запускали так же точечно. А есть другие, где 5G признали стратегически важным и запускали достаточно энергично. Если взять США, операторы там могут позволить себе крупный кредит и построить сеть по новой технологии сразу, за один год.

В РФ сети традиционно строятся иначе: сначала появляется новая технология, а затем ее еще лет десять дорабатывают. В целом это нормально для начального этапа. Если вспомнить, как запускались технологии 3G и 4G, на ранней стадии не было ни сплошного покрытия, ни высоких скоростей, поэтому я бы не считал это каким-то принципиальным дефектом».

До конца 2026 года сеть расширится еще на 50 городов, ожидает Минцифры. "ЪФМ" направил в министерство запрос с просьбой уточнить, когда 5G может заработать на IPhone в случае положительного ответа Apple.

Анна Кулецкая