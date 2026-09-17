Американский предприниматель Тодд Бёли продал свою долю в клубе «Челси»

Лондонский «Челси» объявил о изменении структуры владения. Клуб покинул Тодд Бёли, который был лицом консорциума, купившего «Челси» у Романа Абрамовича в 2022 году. Полный контроль над клубом получила компания Clearlake Capital. С ее представителем Бехдадом Эгбали господин Бёли долго и не слишком успешно вел борьбу за влияние.

Эгбали и Бёли расходились во взглядах на развитие клуба. Они по-разному смотрели на трансферную и кадровую политику и инфраструктурные проекты клуба. Серьезнейшие противоречия возникли, например, из-за фигуры бывшего тренера Маурисио Почеттино. Кроме того, господин Эгбали хотел реконструировать стадион Stamford Bridge, а господин Бёли настаивал на постройке новой арены в другой локации на западе Лондона.

Подробности — в материале «У Бехдада все спокойно».