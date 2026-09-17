74-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне откроется 18 сентября

18 сентября открывается 74-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне (SSIF). В его официальном конкурсе участвует 17 фильмов. Их география широка — от Германии и Турции до Японии и Китая, до Латинской Америки, с которой Испания и Страна Басков чувствуют глубокую историческую связь.

Фестиваль в Сан-Себастьяне — традиционная платформа для презентации новых испанских фильмов. Киноиндустрия страны на подъеме, полна энергии и завоевывает международные фестивальные площадки. Хотя, честно говоря, настоящих шедевров новое испанское кино пока не родило. Больше всего из представленных в конкурсе говорят про картину Микеля Гурреа «Сантс».

Подробнее — в материале «Ъ» «Святые, призраки и система Станиславского».