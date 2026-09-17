Святые, призраки и система Станиславского

18 сентября открывается 74-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне (SSIF). В его официальном конкурсе участвует 17 фильмов. Их география широка — от Германии и Турции до Японии и Китая, до Латинской Америки, с которой Испания и Страна Басков чувствуют глубокую историческую связь. Программу смотра комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сан-Себастьянский фестиваль (SIFF), как обычно, представляет кино Старого света вместе с фильмами из-за Атлантики

Фото: JB Lacroix / Getty Images Сан-Себастьянский фестиваль (SIFF), как обычно, представляет кино Старого света вместе с фильмами из-за Атлантики

Фото: JB Lacroix / Getty Images

Если исходить из рейтинга режиссерских имен, в первую очередь надо назвать британского ветерана Майка Ли. Тяжелобольной и ограниченный в движениях, он упорно продолжает снимать, хотя недавно заявил, что «Нежная любящая забота» — его последняя картина: ее и покажут в Сан-Себастьяне. Персонажи этого фильма — работницы социальных служб, его тема — горести обездоленных и испытания старости. Но и у молодых не все путем. Другой именитый режиссер, немец турецких кровей Фатих Акин представит картину «Призрак»: история любви двадцатилетних разыгрывается в призрачном мире сновидений юноши после трагической гибели его подруги.

Привидения появляются и в фильме чилийца Пабло Ларраина «Мои грустные мертвецы». Во всяком случае, их отчетливо видят две героини этой картины — старая и молодая, а постепенно призраки мертвецов заполняют все пространство кадра, вытесняя еще живых и стирая грани между мирами. Другой известный латиноамериканский режиссер аргентинец Бенджамин Найштат выступит в конкурсе с фильмом «Глаксо». Так называется фармацевтический завод в провинциальном городе, куда тоже вторгаются призраки — только из прошлого, времен очередной военной диктатуры.

Американский актер-режиссер Джесси Айзенберг решил сосредоточиться на проблемах актерского мастерства, сделав их темой своего фильма «Дебют». Джулианна Мур играет домохозяйку из Нью-Джерси, получившую эпизодическую роль в любительском театре. Неожиданно она обнаруживает амбиции большой актрисы, штудирует систему Станиславского и воюет во имя высокого искусства с режиссером спектакля.

Нельзя сказать, чтобы особенно вдохновляли две включенные в конкурс экранизации классиков европейской литературы.

Француз Фред Кавайе освоил рекордный бюджет в €37 млн на очередную киноверсию «Отверженных» Виктора Гюго. А норвежец Ханс Петтер Муланд экранизировал награжденный Нобелевской премией эпос своего соотечественника Кнута Гамсуна.

Фестиваль в Сан-Себастьяне — традиционная платформа для презентации новых испанских фильмов. Киноиндустрия страны на подъеме, полна энергии и завоевывает международные фестивальные площадки. Хотя, честно говоря, настоящих шедевров новое испанское кино пока не родило. Больше всего из представленных в конкурсе говорят про картину Микеля Гурреа «Сантс». Это слово означает «святые», но также район Барселоны, в котором орудует банда похитителей религиозных реликвий из церквей и с кладбищ. В авантюру оказывается втянута главная героиня, которой нужны деньги для ухода за больной матерью.

Помимо конкурса, в Сан-Себастьяне есть секция дебютов «Новые режиссеры», где тоже вручаются награды лучшим фильмам, и несколько параллельных программ. Внимание синефилов наверняка привлечет ретроспектива Жозе Джованни — франко-швейцарского мэтра криминального жанра. Стать им велела сама судьба: Джованни оказался замешан в бандитских налетах и убийствах, приговорен к гильотине, которую отменил президент Франции, несколько месяцев провел в камере смертников, 11 лет в тюрьме, а на склоне лет был полностью реабилитирован.

Его первый роман «Дыра», рассказывающий подлинную историю попытки побега заключенных, был высоко оценен Альбером Камю и экранизирован Жаком Беккером. По его сюжетам ставили свои фильмы Клод Соте и Жан-Пьер Мельвиль. Джованни написал 20 романов, 2 книги воспоминаний и 33 сценария, сам поставил 15 фильмов: самый известный — «Двое в городе» с Жаном Габеном и Аленом Делоном. Все это наследие собрано и будет представлено в рамках сан-себастьянской ретроспективы.

Андрей Плахов