Глава IBU Далин выразил соболезнования в связи со смертью Чепикова

Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Наши мысли сейчас с его семьей и близкими»,— сказал Олле Далин (цитата по ТАСС). Он отметил выдающиеся спортивные достижения Чепикова, который кроме двух золотых олимпийских медалей стал двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира.

17 сентября скончался Сергей Чепиков умер 17 сентября. Причиной смерти стал рак. Ему было 59 лет. Профессионально начал заниматься спортом в 13 лет.