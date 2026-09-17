Глава IBU Далин выразил соболезнования в связи со смертью Чепикова
Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Наши мысли сейчас с его семьей и близкими»,— сказал Олле Далин (цитата по ТАСС). Он отметил выдающиеся спортивные достижения Чепикова, который кроме двух золотых олимпийских медалей стал двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира.
17 сентября скончался Сергей Чепиков умер 17 сентября. Причиной смерти стал рак. Ему было 59 лет. Профессионально начал заниматься спортом в 13 лет.