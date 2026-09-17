Россия получила право поставлять горчицу в Китай

Составлено ИИ-Ассистентъ

Допуск на китайский рынок не означает автоматического начала поставок. Сначала предприятие должно пройти регистрацию в CIFER — программе учета экспортеров пищевой продукции в КНР; к экспорту допускаются товары, произведенные после даты регистрации, поэтому продукция, выпущенная раньше, под это разрешение не подпадает.

Такая последовательность уже применялась при поставках другой российской пищевой продукции: завод группы «Черкизово» начал экспорт соевого масла в Китай в 2023 году после регистрации в CIFER в мае того же года. Для производителей горчицы это означает, что фактический экспорт зависит от завершения регистрации конкретных предприятий, а не только от открытия доступа для самой продукции.