Свободную экономическую зону готовы расширить на всю Белгородскую область

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей встречи обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопрос функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) на Белгородчине. В рамках инициативы о расширении СЭЗ на всю область подготовлен проект нормативно-правового акта, и региональные власти рассчитывают на его скорое принятие. Об этом Александр Шуваев рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также глава региона доложил министру о заявке на создание Старооскольского индустриального парка с субсидией 600 млн руб. Предполагается, что проект даст 12 резидентов, 378 рабочих мест и 2,4 млрд руб. частных инвестиций.

«Параллельно ведем работу по формированию промышленного парка в Белгороде. При этом у нас в области уже действует четыре промпарка общей площадью 110 га, площадь созданных объектов недвижимости — 223 тыс. кв. м. Сегодня на их территории работают 76 резидентов»,— рассказал господин Шуваев.

По данным региональных властей, в 2025 году объем внебюджетных инвестиций превысил 300 млн руб., а общая выручка резидентов белгородских промпарков достигла 29 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июне Александр Шуваев рассказал, что в 2026 году белгородские власти планируют привлечь в СЭЗ десять новых инвесторов. Общий объем инвестиций в их проекты может составить 5 млрд руб. А расширение СЭЗ на всю территорию области, по его словам, позволит привлечь в регион 120 инвесторов при объеме вложений в их проекты до 450 млрд руб.

Денис Данилов