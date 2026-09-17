Облигации «Самолета» упали на новости о возможной передаче части управления

Облигации «Самолета» на торгах Мосбиржи 17 сентября опускались в диапазоне от 0,2% до 11,6%. Так долговые бумаги отреагировали на информацию «Ъ» о том, что Сбербанк может получить в управление часть бизнеса застройщика.

Наиболее ощутимое падение продемонстрировал выпуск «Самолет2Р3» со сроком погашения в сентябре 2029 года. На минимуме бумаги теряли 11,6% и торговались на уровне 790 руб. за штуку. По состоянию на 17:11 облигации дешевели на 8,34% — до 819,5 руб. за бумагу. Всего в обращении у «Самолета» находятся 15 выпусков облигаций на общую сумму 104,9 млрд руб.

Как сообщил один из источников «Ъ» на рынке недвижимости, передача части бизнеса «Самолета» «Сберу» может произойти при реструктуризации долгов компании перед кредиторами. Другой собеседник утверждает, что среди обсуждаемых вариантов — вхождение Сбербанка в капитал «дочек» девелопера, строящих жилые комплексы за счет проектного финансирования со стороны госбанка. Стороны не запрос о комментарии по этому поводу отказались.