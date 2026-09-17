Бывший сотрудник Росгвардии Умар Гагаев осужден за мародерство

Суд в Мариуполе вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии из Чечни Умару Гагаеву. С ноября 2024 по январь 2025 года он с двумя сообщниками похитил с территории завода «Азовсталь» 34 тонны металла.

Хищения происходили с ноября 2024 по январь 2025 года. Роли участников преступления были заранее распределены. Для демонтажа, погрузки и вывоза за отдельную плату привлекли водителей грузовиков, кранов, манипуляторов и резчиков. При этом злоумышленники говорили, что представляют Красный Крест, а вырученные за металл средства пойдут на благотворительность.

Подробности — в материале «Росгвардейца признали мародером».