Россия потребовала от Германии закрыть генконсульство в Петербурге

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл решения — в переходе к зеркальному сокращению дипломатического присутствия. В российско-германских отношениях такая практика означает, что закрытие учреждений одной стороны ставит под угрозу сопоставимые структуры другой; немецкие меры были приняты после того, как власти ФРГ обвинили Россию в инциденте с беспилотником возле самолета в аэропорту Лейпциг/Галле в августе 2026 года.

Консульские и культурные учреждения связаны не только политическими заявлениями, но и договорами. Русский дом и Институт Гёте работают на основе соглашения 2011 года, которое регулирует деятельность обеих структур: его денонсация может остановить работу сразу двух центров. Поэтому ответ затрагивает не только консульские услуги, но и каналы культурного взаимодействия.

Практический эффект для консульских контактов уже проявлялся после закрытия трех немецких генконсульств в России в декабре 2023 года: заявления на национальные визы принимались только через московское представительство, а оформление сопровождалось листом ожидания. После сокращения оставшегося немецкого консульского присутствия возможности обращаться за такими услугами будут еще сильнее сосредоточены в Москве.