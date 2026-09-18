Русфонд получил награду Everland за вклад в развитие инклюзии

16 сентября в Москве отметили десятилетие социальной предпринимательской организации Everland, которая помогает людям с инвалидностью получать профессию и находить работу, а бизнесу — внедрять инклюзивные практики.

На юбилейном мероприятии, объединившем представителей государства, бизнеса, НКО и социальных предпринимателей, команда Русфонда получила награду за информационное партнерство и поддержку инклюзивной повестки.

За десять лет Everland выросла из небольшого проекта в системную организацию, которая обеспечивает работой более 600 человек с разными формами инвалидности. Всего за это время в Everland и компаниях-партнерах получили работу более 1 тыс. человек. Организация реализует 17 социальных программ в 89 регионах России и шести странах СНГ. В 2025 году аудитория проектов Everland превысила 50 млн человек.