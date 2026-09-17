Зарубежные СМИ: Кто пострадает от «адских санкций» США против России?

Палата представителей США одобрила «адские санкции» против России. Теперь законопроект, который ранее прошел Сенат, отправят на подпись Дональду Трампу. Президент должен получить право вводить пошлины на все российские товары до 500%. Отдельно прописаны тарифы до 100% для тех, кто покупает российские энергоресурсы. Это прежде всего Китай, Индия и Турция. За документ проголосовали 262 конгрессмена, 159 выступили против. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Неожиданностью стало то, что новые санкции поддержали 58 демократов, говорит собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур:

«Вокруг этого законопроекта разворачивалась настоящая интрига. Внутри Демократической партии руководство призывало коллег голосовать против документа, мотивируя это тем, что Дональд Трамп получит полномочия бесконтрольно вводить санкции в отношении ближайших партнеров Российской Федерации — Китая и Индии — и таким образом негативно влиять на экономику.

Но, несмотря на это, законопроект был принят подавляющим большинством: 262 голоса против 159. При этом 16 сентября на процедурном голосовании раскол шел не так серьезно, практически по партийной линии: от республиканцев откололись два человека, а от демократов — тоже два и один независимый законодатель, который обычно голосовал вместе с демократами».

The Guardian напоминает, что законопроект разрабатывался больше полутора лет. Инициатором был ныне покойный сенатор Линдси Грэм, чьим именем документ в итоге назвали. Длительную задержку издание объясняет скептицизмом администрации Трампа: она выступала против дополнительных санкций, а недавно передумала и поддержала рассмотрение. Как указывает издание, причина такого решения — безуспешность переговоров с Россией.

Зато сейчас санкции поддержало большинство, в том числе 58 демократов, что для многих стало сенсацией. Лидеры партии последовательно выступали против законопроекта, отмечает Axios. Проблема — в новых полномочиях Трампа в части тарифов.

Фактически президент получит еще один инструмент для борьбы не только с оппонентами США, но и с глобальными партнерами, объясняет Politico логику противников инициативы.

Подход к санкциям должен быть другим, настаивают многие демократы. The New York Times цитирует ведущего члена партии в Комитете по иностранным делам Грегори Микса. Он заявил, что Конгрессу стоило бы предоставить Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь и при этом «защитить американский народ от более высоких издержек».

Причем возросшей власти Трампа в отношении пошлин боятся и некоторые республиканцы. По данным CNN, около десятка членов партии лоббировали отмену новых тарифных полномочий, опасаясь роста цен прямо перед промежуточными выборами. Впрочем, сторонники законопроекта с обеих сторон утверждают, что механизм ограничен и тщательно продуман, а опасения, что президент получит больше власти в торговых вопросах, необоснованы.

При этом у Трампа остается право не выполнять положения законопроекта, если он решит, что это нужно для защиты интересов США. Такую возможность госсекретарь Марко Рубио, называл «ценным инструментом». Будет ли Трамп его использовать — вопрос открытый. Но само наличие таких полномочий — это еще один рычаг давления на Индию и Китай, считает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«В первую очередь Трампа, конечно, беспокоят экономические отношения, которые складываются у США с Китаем, а в последнее время и с Индией. Ему нужен дополнительный рычаг давления, потому что позиции самих Соединенных Штатов и мировой экономики в целом со временем выглядят все менее благоприятно. От индийского импорта Соединенные Штаты, насколько я понимаю, не так уж сильно зависят, поэтому для Индии жесткий ответ был бы затруднителен. Китаю есть чем ответить, а вот Индия в этом отношении слабее. Впрочем, обе страны уже накопили большой опыт обхода санкций, и формально придраться к ним будет довольно сложно».

В 2025 году Штаты уже вводили 25-процентные штрафные пошлины на индийский экспорт за покупку российской нефти. СМИ сообщали, что Нью-Дели на этом фоне начал сокращать поставки энергоресурсов, хотя официально Индия это не подтверждала.

Повторение такого сценария не исключено, а в перспективе это может ударить по ценам на российскую нефть, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшко:

«На мировом рынке дефицит, и цена растет все выше и выше. В этих условиях убирать с мирового рынка российскую нефть было бы невыгодно самим Соединенным Штатам. У них на внутреннем рынке обновились бы исторические рекорды не только по дизелю, что уже произошло, но и по бензину. И все это — в преддверии выборов, поэтому, скорее всего, Трамп как минимум захочет отложить введение подобных ограничений. А в дальнейшем шансов на то, что их будут исполнять, гораздо больше.

Конечно, основной удар придется по Индии, потому что Китай уже неоднократно показывал, что может игнорировать американские санкции. Вот сейчас, например, даже из России покупают СПГ с попавшего под санкции проекта "Арктик СПГ 2". В случае жесткого давления на Индию она как минимум попытается продемонстрировать, что сокращает закупки российских энергоносителей, — там очень сложный механизм самих этих пошлин: если страна покажет четкое стремление отказаться от российских энергоносителей, к ней их можно не применять.

Для Соединенных Штатов было бы выгодно, чтобы Индия испугалась и начала сокращать закупки, а Китай тогда мог бы диктовать России цену и требовать дополнительные скидки. Поэтому для нас здесь скорее экономические риски: нашу нефть будут брать, но под давлением США нам, возможно, придется продавать ее с большим дисконтом».

Помимо пошлин, в законопроект включили санкции против так называемого теневого флота, ограничение инвестиций американцев в Россию и запрет поставок энергоресурсов из США.