СКР: в доход государства за 15 лет возвращено 600 млрд руб. по налоговым делам

Следственный комитет России (СКР) за последние 15 лет направил в производство более 31,3 тыс. уголовных дел по налоговым преступлениям. Был наложен арест на имущество на сумму 354 млрд руб., сообщил советник председателя СКР Александр Федоров. В доход государства за этот период возвращено 600 млрд руб.

Господин Федоров выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что по коррупционным делам наложен арест на имущество на сумму 239 млрд руб. Был возмещен ущерб на 87 млрд руб. Также в суд направлено 9756 уголовных дел из-за невыплаты зарплаты. Работникам было возмещено 37 млрд руб., арестовано имущество на 16 млрд руб.

Президент Владимир Путин сообщал, что в 2025 году число коррупционных преступлений в России увеличилось на 12,3%. За прошлый год по инициативе следователей было арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2024-м. В общей сложности за последние 15 лет в России было привлечено к уголовной ответственности более 1,5 млн человек.

Лаура Кеффер; Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург