СКР: в доход государства за 15 лет возвращено 600 млрд руб. по налоговым делам
Следственный комитет России (СКР) за последние 15 лет направил в производство более 31,3 тыс. уголовных дел по налоговым преступлениям. Был наложен арест на имущество на сумму 354 млрд руб., сообщил советник председателя СКР Александр Федоров. В доход государства за этот период возвращено 600 млрд руб.
Господин Федоров выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что по коррупционным делам наложен арест на имущество на сумму 239 млрд руб. Был возмещен ущерб на 87 млрд руб. Также в суд направлено 9756 уголовных дел из-за невыплаты зарплаты. Работникам было возмещено 37 млрд руб., арестовано имущество на 16 млрд руб.
Президент Владимир Путин сообщал, что в 2025 году число коррупционных преступлений в России увеличилось на 12,3%. За прошлый год по инициативе следователей было арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2024-м. В общей сложности за последние 15 лет в России было привлечено к уголовной ответственности более 1,5 млн человек.
Уголовные дела, которыми занимается Следственный комитет России (СКР), включают широкий спектр преступлений, в том числе экономические преступления, должностные преступления и дела, связанные с невыплатой заработной платы. В сфере экономических преступлений СКР также расследует дела, касающиеся хищений средств, например, хищения денег с «Пушкинских карт» и хищения средств из фондов капитального ремонта. Важным аспектом таких расследований является наложение ареста на имущество. Например, при расследовании дел о невозврате валютной выручки заочный арест является обязательным условием для международного розыска и сотрудничества с Интерполом.