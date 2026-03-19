Путин рассказал о росте коррупционных преступлений в 2025 году
Число коррупционных преступлений в России в 2025 году увеличилось на 12,3%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Российский президент подчеркнул, что особое внимание нужно уделить защите бюджетных средств, которые идут на реализацию национальных проектов и государственных оборонных заказов, а также расширение мощностей военно-промышленного комплекса.
«Не менее важной является работа прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров»,— отметил Владимир Путин.
В начале декабря 2025-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что направил в правительство законопроект, расширяющий возможности конфискации имущества в коррупционных делах. В 2025 году по инициативе следователей СКР арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2024-м.