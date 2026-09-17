Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в политическую ситуацию в Грузии

Запад пытается «открыто и бесцеремонно» вмешаться в политическую ситуацию в Грузии и Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, неразрешимых разногласий между странами не бывает, а конфликты выгодны «западникам», действующим в своих интересах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

При этом господин Шойгу указал, что в случае российско-грузинских отношений показательна статистика. Оборот торговли между странами за январь-июль 2026 года составил $1,8 млрд — на 20% больше аналогичного периода годом ранее. По словам секретаря Совбеза, Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии, и сотрудничество продолжает расширяться.

«Мы готовы содействовать развитию российско-грузинских экономических и гуманитарных связей»,— сказал Сергей Шойгу на совещании членов президиума Научно-экспертного совета Совбеза.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прежде заявлял, что в интересы страны не входит обострение отношений с Россией, хотя эскалация конфликта могла бы быть выгодна Германии или Литве. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе также обещал пресечь в зародыше все антироссийские настроения, которые насаждает оппозиция.