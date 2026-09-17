Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в политическую ситуацию в Грузии
Запад пытается «открыто и бесцеремонно» вмешаться в политическую ситуацию в Грузии и Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, неразрешимых разногласий между странами не бывает, а конфликты выгодны «западникам», действующим в своих интересах.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева)
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
При этом господин Шойгу указал, что в случае российско-грузинских отношений показательна статистика. Оборот торговли между странами за январь-июль 2026 года составил $1,8 млрд — на 20% больше аналогичного периода годом ранее. По словам секретаря Совбеза, Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии, и сотрудничество продолжает расширяться.
«Мы готовы содействовать развитию российско-грузинских экономических и гуманитарных связей»,— сказал Сергей Шойгу на совещании членов президиума Научно-экспертного совета Совбеза.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прежде заявлял, что в интересы страны не входит обострение отношений с Россией, хотя эскалация конфликта могла бы быть выгодна Германии или Литве. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе также обещал пресечь в зародыше все антироссийские настроения, которые насаждает оппозиция.
В грузинском случае речь идет о сочетании внешнего политико-дипломатического давления и острого внутреннего спора после парламентских выборов 26 октября 2024 года. Великобритания тогда заморозила Уордропский диалог с Тбилиси — формат политических консультаций на министерском уровне, отменила переговоры в сфере обороны и приостановила сотрудничество по кибербезопасности, а из Брюсселя Грузии грозили новыми санкциями и потерей безвизового режима с ЕС.
Поводом для жесткой реакции западных стран стали итоги выборов, которые оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признать, организовав акции протеста. Евросовет еще до голосования обвинил грузинские власти в противоречии европейским ценностям и принципам, а в январе 2026 года ОБСЕ сообщала о растущей озабоченности из-за арестов оппозиционных лидеров, давления на СМИ и попытки запрета оппозиционных партий.
Армянская часть заявления относится к другой линии напряженности — отношениям Еревана с ОДКБ. В мае 2026 года Армения формально оставалась членом организации, но фактически не участвовала в ее мероприятиях и не была представлена на встрече секретарей совбезов в Москве. Сергей Шойгу тогда заявлял, что армянские партнеры «ищут защиту у непосредственного источника угрозы», назвав это выбором руководства Армении и его ответственностью.