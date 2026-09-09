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Папуашвили: Грузия не заинтересована в эскалации отношений с Россией

Обострение российско-грузинских отношений не отвечает государственным интересам Тбилиси, несмотря на возможную выгоду для Берлина или Вильнюса. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на пресс-конференции.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Фото: Парламент Грузии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Фото: Парламент Грузии

«Может быть, эскалация (конфликта.—"Ъ") Грузии с Россией входит в интересы Германии или Литвы, но не в наши интересы. Пусть простят нас все, но наши интересы превыше их интересов»,— сказал господин Папуашвили (цитата по ТАСС).

По словам главы парламента, в сентябре он планирует рабочую поездку в страны ЕС. Во время визита Шалва Папуашвили постарается донести до европейских партнеров национальные интересы Грузии.

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