Премьер Грузии Кобахидзе пообещал искоренить русофобию в зародыше
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал пресечь в зародыше все антироссийские настроения, которые насаждает гражданам радикальная оппозиция. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рустави-2».
«Исторически мы славимся своим гостеприимством, толерантным отношением к иностранцам... Ксенофобия в целом и русофобия в частности — это самое мрачное явление, какое только можно себе представить»,— сказал господин Кобахидзе.
По словам премьера, у людей, которые пропагандируют русофобию в Грузии, есть две цели: создание политических и экономических проблем, а также провоцирование эскалации. Страна продолжит бороться с проявлением русофобии в корне, но одновременно с этим будет проводить «прагматичную и... принципиальную политику в отношении России», отметил Ираклий Кобахидзе.
Обещание искоренять русофобию уже подкреплено практическими шагами: 5 августа Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже из-за сообщений о русофобии в республике, заявив, что такая кампания вредит государственным интересам Грузии и экономике страны.
Заявленный прагматичный курс при этом означает сохранение торгово-экономических связей с Россией без дипломатических отношений: по словам Ираклия Кобахидзе, дипломатических отношений у стран нет, но торгово-экономические связи поддерживаются. Антироссийские высказывания власти в этой логике рассматривают не только как идеологический конфликт, но и как фактор, способный повлиять на государственные интересы и экономику.