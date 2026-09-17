Ассоциация банков призвала расширить поддержку бизнеса после атак БПЛА
Мер по поддержке бизнеса, пострадавшего после атак БПЛА на инфраструктуру маркетплейсов, НПЗ и другие объекты, может быть недостаточно. Об этом ТАСС заявили в Ассоциации банков России (АБР) по итогам совещания по инициативе RWB и «WB банка».
В ассоциации считают, что малому и крупному бизнесу нужна дополнительная финансовая поддержка, как в пандемию COVID-19. Участники совещания предложили распространить льготное кредитование на цифровые платформы и электронную торговлю, нефтепереработку, сельское хозяйство и туризм, а также установить лимиты для МСП, крупного бизнеса и системообразующих предприятий. Отдельно в АБР предлагают оперативно поддерживать аграрный сектор с учетом сроков сельхозработ.
Президент совета АБР Анатолий Аксаков также предложил рассмотреть меры, которые кредитные организации могут осуществить сами: реструктурировать кредиты или ввести рассрочку платежей. Комплекс мер, по оценке участников, поможет восстановить оборот в пострадавших отраслях в следующем году и сохранить работу более чем для 350 тыс. человек.
Предложения по поддержке российских предпринимателей также представляли Союз продавцов маркетплейсов, РАТЭК и Ассоциация цифровых платформ. Минфин в августе утвердил меры помощи селлерам, предусмотрев отсрочку по уплате некоторых налогов и страховых взносов, и самой RWB. Правительство анонсировало отмену проверок пострадавших объектов. Собственные программы помощи запустили Сбербанк, ВТБ и «WB банк».
Смысл предлагаемой конструкции — дать пострадавшему бизнесу время восстановить оборот за счет временного высвобождения денег и переноса долговой нагрузки. Отсрочка налогов позволяет направить средства на закупку нового товара и поддержание оборота, а реструктуризация — не допустить немедленного роста платежей по кредитам; факт такой реструктуризации при этом рекомендовано не учитывать как негативный фактор в кредитном рейтинге заемщика.
У уже действующей налоговой меры есть жесткий порог: на нее могут претендовать продавцы, чей ущерб превысил 5% годового оборота. Кроме того, после завершения годовой отсрочки текущие платежи могут наложиться на перенесенные обязательства и резко увеличить нагрузку, создав риск нового кризиса. Рекомендации по реструктуризации задолженности малого и среднего бизнеса, чье имущество повреждено в результате атак, действуют до 31 августа 2027 года.