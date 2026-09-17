Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurelien Morissard / AP Фото: Aurelien Morissard / AP

Когда в модный дом приходит новый дизайнер, от него почти неизбежно ждут новой сумки — предмета знакового и коммерческого, на котором удобно показать, что именно ты собираешься делать с наследием бренда. Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес исключением не стали. Они пришли в Loewe в апреле 2025 года на место Джонатана Андерсона.

Их дебютом стала коллекция «весна-лето»-2026, а к осени-зиме 2026-2027 появилась уже совершенно новая модель сумки — Whisker. И здесь интересно, что это не разрыв с их собственной историей, а скорее ее продолжение на языке Loewe.

Еще в Proenza Schouler они сделали PS1 — сумку, которая стала хитом именно потому, что не пыталась выглядеть очередной кричащей it-bag. Мягкая кожа, функциональность, расслабленная форма, минимум демонстрации логотипа. Позже они постоянно возвращались к этой идее: брали узнаваемые элементы PS1, упрощали их и переводили в более мягкие, минималистичные повседневные модели.

Whisker устроена примерно по той же логике. Это мягкая, довольно утилитарная сумка, главным знаком которой становится не логотип, а конструктивная деталь — длинная молния с двумя вытянутыми пуллерами, теми самыми «бакенбардами», откуда и пошло название.

В Loewe описывают новую коллекцию как соединение женственного спорт-шика с ремесленными инновациями и подчеркивают безупречность кожи. Ровно на этом пересечении и находится Whisker. А в самых ярких, в буквальном смысле, версиях моделей это еще и кожа в контрастную клетку.

При этом Макколлоу и Эрнандес не пытаются перечеркнуть эпоху Андерсона. В той же коллекции рядом с Whisker выходят новые версии: Amazona 100, Puzzle и Flamenco.

Анна Минакова