Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За созвон — 5 тыс. руб., за закрытый проект — 50 тыс. руб. Так карьерные консультанты описывают возможную рабочую рутину в офисе в будущем. В основе идеи — нежелание молодого поколения сотрудников ждать оплаты своего труда в течение нескольких недель.

О новом тренде недавно рассказал журнал Fortune: неотъемлемая часть офисной жизни — зарплата дважды в месяц — уже не кажется поколению зумеров такой уж очевидной и логичной. Эксперты напоминают, что у работодателей долго была негласная логика: если давать людям быстрый доступ к деньгам, они начнут тратить безответственно. Но экономика мгновенных результатов меняет ситуацию.

Отчасти это следствие той самой «уберизации»: водитель такси получает оплату сразу после поездки, курьеру начисляется оплата сразу после доставки. А офисный сотрудник по-прежнему ждет зарплатный день, хотя работу уже выполнил. Отсюда и разница поколений: миллениал пожимает плечами, ведь так было всегда и это норма, а зумер уже задается вопросом — «я уже заработал, почему деньги еще у компании?»

Получается, спрос уже есть, а предложения немного. Мгновенный доступ к зарплате предлагают лишь около 3% работодателей в США. При этом, по данным Consumer Financial Protection Bureau, еще в 2022 году около 10 млн работников воспользовались той или иной формой раннего доступа к зарплате, переместив почти $32 млрд. Из них 3 млн обошлись вовсе без работодателя, через сторонние приложения, но почти все заплатили комиссию за скорость.

Тему подхватывают и в России. Карьерные консультанты на этом фоне делятся своими идеями о том, как будет устроен рынок труда через условные 5 лет. Провел онлайн-встречу — плюс 5 тыс. на счету, нашел клиента или завершил проект — плюс 50 тыс. Рабочая планерка растянулась на три часа — на счете образовалась моральная компенсация. Сейчас это кажется скорее шуткой, но как будто есть и рациональное зерно. Да и измерять эффективность работы каждого сотрудника как-то придется.

Яна Лубнина