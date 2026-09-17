Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филатов / Фотобанк Лори Фото: Алексей Филатов / Фотобанк Лори

В нищей послевоенной Италии 1946 года братья Пьетро и Джованни Ферреро мечтали об успехе и богатстве. Они держали небольшую кондитерскую в городке Альба и честно делили обязанности: Джованни в семье считали коммерческим гением, а Пьетро обожал пробовать новые рецепты.

Самым успешным продуктом стал сладкий батончик из традиционной для Пьемонта пасты джандуйя. Шоколад был дорог, какао не достать, так что Пьетро Ферреро решил класть какао поменьше, а фундука, который рос кругом в изобилии, наоборот, побольше. Летом батончик плавился, и братья Ферреро решили: это даже к лучшему — так пасту удобнее мазать на хлеб.

Последние изменения в рецептуру внес сын Пьетро — Микеле. В 1964 году он добавил в состав растительное масло и предложил приметную банку с широким дном. Nutella стала культовым, хотя и весьма калорийным завтраком. Семья Ферреро получила богатство и славу, а Альба — титул города кулинарного творчества. Здесь точно знают: если тебе чего-то не хватает, ты просто не доработал рецепт.

Павел Шинский