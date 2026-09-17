Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Сейчас модно говорить о здоровых отношениях. С партнером, работой, собственными эмоциями. Учимся слышать себя, не жить в напряжении. Все чаще в этом списке оказывается и еда. Отношения с ней — это тоже диалог, только ведем мы его с организмом. Иногда тело начинает «шуметь»: постоянное чувство голода, тяга к сладкому, привычка заедать стресс.

Именно с этими механизмами работают препараты нового поколения. Например, в августе на рынке появилась «Тирлидея» на основе действующего вещества тирзепатид. Стоимость одной инъекции, как отмечает производитель «Фармасинтез-Норд», равносильна походу в магазин за вкусняшками. Стартовая цена за месяц использования препарата — ниже 3 тыс. рублей.

Во время терапии многие наблюдают, что меняется не только аппетит. Мысли о еде больше не навязчивы, быстрее приходит насыщение, а фастфуд и сладкое неинтересны. Дискомфорт в период адаптации вскоре проходит, а эффект не обращается вспять в день последней инъекции. Главное — использовать этот период, чтобы перенастроить систему, подружиться с едой и собой.

Анна Минакова