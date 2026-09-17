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Архив журнала "Огонек"



В современной спортивной гимнастике уровень программ настолько сложен, что некоторые элементы даже запрещают исполнять. Но то, что сделал советский гимнаст Альберт Азарян, до сих пор считается классикой вида спорта и даже мерилом силы атлета.

1953 год разделил мировую гимнастику на «до» и «после». Раньше никто даже представить не мог, что у гимнаста получится удержать статическую позицию на кольцах в форме креста — это считалось физически невозможным. И вот на чемпионате СССР в Ленинграде Азарян фиксирует руки на кольцах параллельно земле и замирает, причем не на долю секунды. Чтобы судьи не снизили ему баллы за недостаточно выдержанную паузу, спортсмен сначала повернул голову к одной судейской бригаде, затем ко второй и спросил вслух: достаточно?

За разговор во время гимнастического упражнения такого подхода Азаряна хотели дисквалифицировать, но, к счастью, в этот раз здравый смысл восторжествовал. Потом были золотые медали на двух олимпиадах. В Риме, в 1960-м, когда Альберт Азарян показал свою программу на кольцах, публика требовала от арбитров поставить спортсмену оценку выше, чем позволяли правила. Настолько потряс поклонников гимнастики его элемент, который сейчас во всем мире называется «Крест Азаряна».

Кстати, фразу «Спасибо, я пешком постою», которую в фильме «Мимино» произносит главный герой, Альберт Азарян часто использовал в обычной жизни. По легенде, ее мог добавить в сценарий актер Фрунзик Мкртчян, который дружил со спортсменом. Так или иначе, фраза ушла в народ и стала легендарной так же, как знаменитый элемент, который благодаря своей невероятной силе впервые выполнил сын кузнеца из небольшого армянского села Ганзак.

Владимир Осипов