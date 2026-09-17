Nikkei: Япония вложит до $19 млрд в производство полупроводников в США

Япония и США обсуждают возможность строительства завода по производству полупроводников в Соединенных Штатах. Об этом написало Nikkei со ссылкой на источники в правительственных кругах обеих стран. По их данным, общая стоимость проекта оценивается от 2 трлн до 3 трлн иен ($12,8–19,3 млрд).

Как отмечают источники Nikkei, план строительства завода — часть обязательств Токио инвестировать в США $550 млрд в обмен на отмену пошлин, ранее введенных американским президентом Дональдом Трампом. До сих пор Япония по этой программе инвестировала в основном в энергетические проекты в США — в марте было объявлено о планах вложить в данную сферу $73 млрд.

По информации Nikkei, США хотят расширить производство полупроводников внутри страны, поэтому американские представители и обратились с такой инициативой к Японии. Теперь стороны обсуждают конкретный проект завода. Как сообщают источники, предполагается, что заводом после строительства будет управлять американская компания GlobalFoundries.

Яна Рождественская