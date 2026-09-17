Портфель кредитов крупных компаний в Свердловской области вырос на 15%

В Свердловской области, по данным на 1 августа, корпоративный кредитный портфель банков достиг 2,6 трлн руб., увеличившись на 13% год к году. При этом портфель кредитов крупных компаний, работающих в регионе, вырос на 15%, портфель кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличился на 4,5%, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. По его словам, организации оформляют кредиты как для пополнения оборотных средств, так и для завершения ранее начатых инвестиционных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным господина Коровина, наиболее динамично растет кредитование в химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроении и торговле. Высокими темпами растет кредитование ресурсоснабжающих предприятий и организаций, которые осуществляют операции с недвижимостью.

«В целом организации справляются с обязательствами по обслуживанию взятых кредитов. Удельный вес просроченных кредитов в кредитном портфеле у крупного бизнеса увеличился незначительно — с 0,5% от общей суммы кредитного портфеля до 1%. В сегменте МСБ доля просрочки немного выше – она выросла с 2,9% до 3,3%. Но она не является критической и не вызывает опасений»,— прокомментировал господин Коровин.

Кредитование растет за счет того, что есть потребность в оборотных средствах и в продолжении ранее начатых инвестпроектов. «У нас достаточно активно идет процесс структурной перестройки, который вызван в том числе значительным количеством освободившихся ниш после ухода иностранного бизнеса, и эта потребность в импортозамещении вызывает необходимость в капиталовложениях, в инвестициях, которые в том числе финансируются с помощью кредитов»,— объяснил Сергей Коровин.

Ранее Сергей Коровин также рассказал, что накопленные средства жителей Свердловской области в банках год к году выросли на 11% — до 1,7 трлн руб. А за семь месяцев этого года банки выдали 21,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 83 млрд руб.