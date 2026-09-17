Вклады свердловчан в банках за год выросли на 11% – до 1,7 трлн рублей

Накопленные средства жителей Свердловской области в банках без учета счетов-эскроу год к году выросли на 11% — до 1,7 трлн руб., рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«По-прежнему наши жители больше сберегают, чем занимают. Порядка 35% средств размещены на текущих счетах, остальные — на срочных депозитах»,— прокомментировал господин Коровин. Он также отметил, что сейчас наблюдается рост активности населения на фондовом рынке в связи со снижением ставок по депозитам. «В Свердловской области размер портфелей розничных инвесторов, которые размещены на брокерских счетах, вырос на 26% год к году и составил 321 млрд руб.»,— добавил Сергей Коровин.

Свердловчане стали активнее вкладываться и в программу долгосрочных сбережений: за первую половину года ее участниками стали почти 92 тыс. граждан, за первую половину прошлого года – 79 тыс. Новые участники направили 3 млрд руб., а всего с начала этой программы объем фактических взносов свердловчан достиг 26 млрд руб.

Сергей Коровин также рассказал, что за семь месяцев этого года свердловские банки выдали 21,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 83 млрд руб.

Мария Игнатова