Свердловские банки выдали 21,6 тыс. ипотечных кредитов на 83 млрд руб.

За семь месяцев 2026 года в Свердловской области банки выдали 21,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 83 млрд руб., что на 45% больше, чем годом ранее, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. По его данным, по объему выдачи ипотеки Свердловская область входит в топ-10 по РФ и находится на шестом месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В целом на 1 августа задолженность свердловчан перед банками составила 1,2 трлн руб. За год рост составил 8%. Ипотечные кредиты занимают более половины кредитного портфеля. Задолженность по ипотечным кредитам превысила 708 млрд руб., прирост в годовом выражении — 11%.

Портфель потребительских кредитов на 1 августа вырос на 4% и составил 462 млрд руб. Господин Коровин отметил, что банки продолжают бороться с закредитованностью граждан. Так, в структуре ипотечных кредитов доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой снижается: если в первом квартале доля таких заемщиков составляла 22%, то во втором – 19%.

«Ипотека растет не только льготная, но и рыночная, доля рыночной ипотеки постепенно начинает увеличиваться. В прошлом году по итогам семи месяцев ее доля составляла только 15%, то сегодня она уже составляет 35%»,— прокомментировал господин Коровин. Средняя ставка по рыночной ипотеке за год в среднем снизилась с 23,3% до 17,8%.

Мария Игнатова